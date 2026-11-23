Espectáculos

En apenas quince días, la República Dominicana se ha convertido en el centro de atención con nada más y nada menos que cinco ceremonias de premiación que están reconociendo lo mejor de nuestro periodismo y cine. ¡Esto sí que es cerrar el 2026 con broche de oro!

Desde el pasado 18 de noviembre hasta el 3 de diciembre, la agenda cultural y profesional de la isla está que echa chispas, demostrando que aquí hay talento de sobra y ganas de aplaudirlo. Esta seguidilla de eventos refleja la vida cultural y profesional dominicana.

¡El Periodismo No Coge Esa!

Arrancando la faena el pasado miércoles 18 de noviembre, los Premios Nacionales de Periodismo Digital, organizados por el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos, dieron el palo en el Salón Acuario del Hotel Barceló Lina. Fueron reconocidos 24 nominados y se entregó un Gran Premio. ¡Qué nivel!

Pero la cosa no para ahí. Justo hoy, lunes 23 de noviembre, se celebra la vigésima segunda edición del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua (PEL), cortesía de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR), en el Salón Anacaona del Hotel Jaragua Renaissance. ¡Y ojo con esto! Sesenta y dos periodistas y comunicadores se postularon para llevarse la estatuilla de bronce macizo, hecha en los Talleres El Artístico y personalizada con los nombres de los ganadores. Esos premios sí que valen la pena para los que le meten al turismo. Hay categorías para todo: Prensa Escrita, Audiovisual, Prensa Digital, Revista y Turismo Regional, ¡y hasta secciones especiales para Arte y Cultura, Fotografía, Gastronomía, Ecoturismo y Periodismo de Opinión! ¿Quién dijo que el periodismo turístico era aburrido?

Y para mañana, martes 24 de noviembre, la Sociedad Dominicana de Medios Digitales (SODOMEDI) nos tiene los View Awards 2026 en la Sala Manuel Rueda de la Plaza del Conservatorio Nacional de Música. Esta es la segunda edición, y viene fuerte, dirigida por la mismísima presidenta de SODOMEDI, Amelia Reyes, y con la producción de Omar Rivera, productor de espectáculos, gestor turístico y director de la plataforma Bonches Latinos. La convocatoria está abierta a postulaciones internacionales: recibió 231 de 16 países. ¿Se imaginan el nivel? Los nominados nacionales son un batallón: desde El Dinero, En el Foco y Cine Dominicano en Periódico Digital Especializado, hasta Diario Libre, El Día y Listín Diario en Periódico Nativo Impreso con Versión Digital. Y si de noticias de TV con versión digital se trata, compiten Canal 5/Telemicro, Canal 7/Antena 7, Canal 4/RTVD y Noticias SIN, entre otros. En Periódico Nativo Digital de Noticias, Alcance y Audiencia Digital están De Último Minuto, Acento, Roberto Cavada y 7 Días. ¡Aquí no se esconde nadie!

¡Luces, Cámara, Gala!

Saltando al mundo del cine, el domingo 29 de noviembre, nos toca disfrutar de la XII edición de los Premios La Silla de la Asociación Dominicana de Cineastas (ADOCINE). La ceremonia se va a difundir por Radio Televisión Dominicana (RTVD), así que prepárense para ver lo mejor de la pantalla grande dominicana desde la comodidad de sus casas. ¡Esto sí que es un plan chévere!

Y para cerrar esta maratón de reconocimientos, el jueves 3 de diciembre, la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADOPRESCI) entregará el VII Premio de la Crítica Cinematográfica en el Centro Cultural Banreservas, en la Ciudad Colonial. Dos visiones del cine: la de los propios profesionales y la de los que lo analizan. ¡Así se construye la industria!

En resumen, esta quincena nos ha dejado claro que la República Dominicana tiene un ecosistema cultural y profesional que vibra y que no escatima en reconocer el esfuerzo y la creatividad. Sea periodismo digital, turístico, o las producciones de cine, aquí hay calidad pa' dar y regalar. ¿Ustedes creen que se les escapó algún nominado? ¡Queremos saber su opinión!