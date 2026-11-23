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Todo el mundo que sigue a Laritza Bacallao sabe que su sonrisa, con ese huequito entre los dientes de alante –lo que los dentistas llaman diastema–, era su sello personal. Una vaina que la hacía única, ¿verdad? Por eso, cuando soltó que se iba a poner en manos del mismísimo Dr. Víctor Lubin, el famoso «dentista de las estrellas» de Sunset Smile Creations, la cosa se puso interesante. El reto no era solo cambiarle la boca, sino hacerle un upgrade sin que perdiera su flow ni, ¡mucho menos!, le dañara esa voz que tanto nos gusta.

El miedo de cambiar lo que te hace única

Cambiar algo tan característico no fue decisión de un día para otro, ni por asomo. La Laritza se la pensó bien, tuvo tres propuestas y pasó semanas con preguntas y dudas. Imagínense el dilema: ¿te lanzas o te quedas con lo que ya tienes? Su mayor preocupación era doble: no perder su identidad, esa chispa que la distingue, y que el procedimiento no le fuera a afectar su voz al cantar. Ella misma lo admitió en una conversación con el doctor: «Recuerdas que yo estaba insegura, que yo no quería hacerlo porque tenía miedo de que cambiara mi forma de cantar».

El Dr. Lubin, que ya lleva más de diez mil sonrisas en su currículum con Sunset Smile Creations, sabía que este caso era especial. No era solo de poner dientes bonitos, era de entender el arte y la persona detrás de la boca. Su objetivo era un equilibrio perfecto entre la estética y conservar esas características que la artista deseaba mantener. Por eso, escuchó atentamente las inquietudes de Laritza, le explicó todas las alternativas y, juntos, definieron cómo quería que luciera esa nueva sonrisa.

Un año después: ¿la voz intacta y la sonrisa de revista?

Y miren eso, gente, un año después de tremendo cambio, Laritza regresó a Sunset Smile Creations, no solo para su limpieza profunda de rigor, sino para echarnos el cuento de cómo le ha ido. La pregunta del millón del Dr. Lubin fue directa: ¿cuál había sido la mayor diferencia que había experimentado desde que decidió modificar el diastema que la acompañó durante tantos años? Y la respuesta de la Bacallao fue más contundente que un coro de merengue: «Te soy sincera, yo no he sentido nada, ningún cambio. O sea, para mí este diseño de sonrisa ha venido literalmente a ser súper orgánico con mi boca. No he sentido dolor, no he sentido molestia, sensibilidad, nada de eso he sentido».

¡Y si pensaban que su voz había cambiado, se equivocaron! Sus miedos de que el canto se afectara quedaron en el olvido. Para demostrarlo, el doctor la invitó a cantar un fragmento de una de sus canciones y Laritza, sin hacerse de rogar, soltó unos versos de su tema «Mira tú». ¡Un momento espontáneo y divertido durante el encuentro que demuestra que sigue siendo la misma! Hay que admitir que esa espontaneidad es un punto a favor.

De referencia para los que tienen el “huequito”

Resulta que la experiencia de Laritza no es solo pa' ella. El Dr. Lubin reveló que él mismo tuvo un diastema de joven y se lo corrigió, ¡así que sabe de lo que habla! Por eso, la transformación de la cantante se ha vuelto una referencia importantísima para un montón de gente que también tiene ese espacio entre los dientes y está pensando en hacerse un diseño de sonrisa.

La Bacallao, como buena gente, aprovechó pa' darle las gracias al equipo del doctor por la confianza que depositó en ellos, especialmente después de esas semanas de incertidumbre que acompañaron su decisión. Y claro, también recomendó a Sunset Smile Creations como el spot perfecto para una buena salud dental. Al final, lo que querían era que su sonrisa fuera una versión renovada, no algo totalmente diferente. Y parece que lo lograron, porque después de doce meses, Laritza sigue sintiéndose tan natural como el primer día. ¿Será que ahora todos los que tienen diastema van a querer su “Bacallao smile”?