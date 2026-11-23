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Chiqui Vicioso, la maestra de las letras, acaba de soltar una novela que nos tiene con la boca abierta: “NuYORK”. Si pensabas que la historia de los dominicanos en la Gran Manzana era solo del siglo XX para acá, ¡agárrate! Chiqui nos va a demostrar que el cotilleo migratorio tiene raíces mucho más profundas, llevándonos directo al siglo XIX.

¿De qué va “NuYORK”?

La novela es un viaje histórico a la Nueva York de finales del siglo XIX. Aquí no hablamos de las grandes oleadas que todos conocemos, sino de esos cinco mil dominicanos —entre jueces, abogados, músicos y pintores— que cruzaron el charco huyendo de la dictadura de Ulises Heureaux, alias “Lilís”. ¿Quiénes eran esos pioneros? ¿Cómo se la buscaron allá? Chiqui Vicioso se hizo estas preguntas y se puso a investigar un capítulo de nuestra historia que casi nadie conoce. El título “NuYORK” no es casualidad; es la forma en que los dominicanos nos apropiamos de esa ciudad, le ponemos nuestro sello, nuestro acento. La obra te transporta a una metrópolis en plena ebullición, con sus tabaquerías, fábricas textiles y barrios obreros sirviendo de escenario para sueños, encuentros culturales y hasta movimientos sociales.

Cómo nació “NuYORK”

Ahora viene lo bueno: ¿cómo Chiqui Vicioso desenterró esta vaina? Al principio, ni ella misma pensaba escribir sobre esto. Unos amigos le propusieron investigar la historia de una modelo danesa casada con un santiaguero. Esa idea la puso a rastrear la industria de la moda, los inicios del modelaje y los lazos entre Dinamarca, Nueva York y Santiago. Pero, ¡sorpresa! Encontró algo mucho más gordo.

Aunque Chiqui vivió dieciséis años en Nueva York, se topó con una ciudad que le era totalmente ajena. Cuenta que se “sorprendió descubrir una ciudad que nunca había conocido” mientras exploraba el Bajo Manhattan, las antiguas viviendas obreras y los rincones donde vivían los inmigrantes de aquella época.

Uno de sus hallazgos más interesantes fue la cantidad de tabaqueros: ¡unos 28,000! Y no solo dominicanos, sino cubanos y puertorriqueños también. Por eso, para Chiqui, este libro es “un homenaje a los tabaqueros, a Santiago y a los emigrantes dominicanos de aquella época”.

La magia de los “lectores de tabaquería”

Y aquí es donde la cosa se pone aún más chévere. Más allá del trabajo en las fábricas, a Chiqui le llamó la atención una costumbre fascinante: los lectores de tabaquería. ¿Te imaginas? Los propios trabajadores pagaban, de su salario, a alguien para que les leyera periódicos, novelas y revistas mientras elaboraban los cigarros. Esos espacios se convirtieron en verdaderos centros de formación intelectual. Por ahí pasaron figuras de la talla de José Martí, Eugenio María de Hostos y Ramón Emeterio Betances. No solo se leía por entretenimiento, sino que se compartían ideas y se apoyaban causas políticas; los tabaqueros llegaron a donar una semana de su sueldo para la lucha independentista cubana. ¡Una vaina de gente! Chiqui Vicioso cree que “deberíamos recuperarla” esa práctica que transformaba una fábrica en una escuela y un punto de encuentro comunitario.

Un chismecito entre hermanas

Para darle forma a toda esta historia, Chiqui eligió un formato que ella domina a la perfección: las cartas. Como dramaturga y Premio Nacional de Teatro, se siente cómoda construyendo historias a través del diálogo. Y es que el género epistolar te permite espiar la vida cotidiana como pocos. “Las mujeres son muy observadoras”, explica Chiqui, y a través de estas cartas, se pueden descubrir detalles de una época, sus costumbres y sus espacios.

La trama sigue a dos hermanas santiagueras: Amelia, que se lanza a la aventura migratoria en Nueva York, y María Luisa, que se queda en la República Dominicana. A través de las veintidós cartas que se envían, los lectores somos testigos de lo que pasaba en ambos países y cómo la distancia y las nuevas realidades van transformando a quienes se van y a quienes se quedan.

El legado de “NuYORK”

El resultado es una mezcla potente de ficción, memoria e investigación histórica que rescata a unos emigrantes cuya historia merecía ser contada con bombos y platillos. La novela ya anda circulando en inglés y la están traduciendo al italiano, con planes de llevarla a España y Francia. Chiqui Vicioso confiesa que se siente “muy feliz de haber terminado esta novela”, y que aunque no era lo que pensaba escribir al principio, al final “comprendí que esta era la historia que tenía que contar”.

Así que, ¡ahí la tienen! Una joya que nos recuerda que nuestros lazos con la ciudad que algunos llaman “NuYORK” vienen de lejos, de esos primeros dominicanos que, a su manera, cruzaron fronteras, abrieron caminos y dejaron una huella que todavía resuena.

¿Dónde se puede ir a chismear con Chiqui?

Si ya te picó la curiosidad y quieres encontrarte con la autora, Chiqui Vicioso estará presentando “NuYORK” en dos encuentros con lectores. El viernes 4 de diciembre la cita es en Cuesta Libros, en Santo Domingo, y el sábado 5 de diciembre en el Centro León, en Santiago de los Caballeros. ¡No te lo pierdas!