Espectáculos

Todo arrancó por una vaina de pura nostalgia. Un día, recordando su noviazgo de los años 70 con su esposa Rosa García, el autor del texto se inspiró para sugerir un doctorado honoris causa para el cantautor español. La idea, que nació de la onda romántica que la música de Serrat marcó para muchísimas parejas de la época, fue llevada al Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades.

Esto pasó a mediados del 2025 y el Dr. Gerardo Roa, quien era el decano en ese momento, no le dio mente dos veces. De una vez, puso la sugerencia en la agenda del siguiente Consejo y, ¡sorpresa!, todos los miembros aprobaron la resolución a unanimidad. Pero la cosa no se quedó ahí.

En esa misma sesión, un miembro, con la visión clara y el corazón dominicano, soltó que también era necesario reconocer a un dominicano de la talla de Juan Luis Guerra, Ambas sugerencias se aprobaron con un entusiasmo que metía miedo.

Ahora, sabemos cómo es la burocracia, ¿verdad? La cosa se puso media lenta en la universidad. Pero ahí llegó la Dra. Jacquelyn Ureña, la actual decana, con un fervor que nadie se esperaba, y le dio pa'lante al proceso. Parece que el asunto ya llegó al Consejo Universitario para su aprobación final. De hecho, ya se anda viendo un flyer por ahí con la noticia del Doctorado Honoris Causa para Serrat.

Solo esperamos que la ceremonia de investidura no se tome un siglo. Sería un palo ver a Serrat en suelo dominicano, disfrutando de ese honor que tanto él como Juan Luis Guerra se han ganado con su música, sus letras y sus mensajes de paz que hasta la UNESCO les ha reconocido. ¡Dos fenómenos musicales recibiendo lo que se merecen!