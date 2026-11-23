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¡Pero miren quiénes están de vuelta y con un glow-up que nos dejó con la boca abierta! Servando y Florentino, el célebre dúo venezolano de salsa y pop latino que nos puso a bailar con Salserín, ya no son los chichos de antes. Olvídense de los adolescentes imberbes de cabello largo y camisetas juveniles; ahora, los hermanos Primera llegaron en modo “Don”.

En este 2026, Servando y Florentino reaparecen públicamente con una imagen madura y elegante: barba recortadita, gafas oscuras y una sastrería tan sofisticada que hasta al sastre le da envidia. Están estrenando su sencillo ‘Caballero’ en noviembre de 2026, el segundo adelanto de su álbum “Se Buscan: Vivos o Inmortales (Lado B)”, y para rematar el combo, se unieron a nadie más y nadie menos que el legendario puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, apodado “El Caballero de la Salsa”.

La canción, bajo la producción de Yasmil Marrufo y los mismos hermanos Primera, viene a reivindicar “el romanticismo, los detalles, el respeto y esa elegancia que se demuestra mucho más con acciones que con palabras”. ¡Óyeme, encontrar un caballero hoy en día es pa’ enmarcarlo!

Además de la movida en el estudio, estos panas andan girando con su Se Buscan: Vivos o Inmortales World Tour 2026, consolidando su regreso triunfal. Recientemente, culminaron una exitosa serie de presentaciones en España, logrando ocho conciertos en diez días y tres llenos totales seguidos en Barcelona, Madrid y Valencia. ¡Esa vaina está caliente y estos muchachos sí que saben cómo reinventarse para seguir sonando brutal!