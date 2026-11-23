Espectáculos

Maleja Restrepo le acaba de sacar los colores a su esposo, Tatán Mejía, al recordar un momento bochornoso que vivieron junto a Pipe Bueno. La presentadora, sin pelos en la lengua, compartió la anécdota durante una conversación con Paola Jara, catalogándola como “un momento humilde” de su vida. Y es que, miren, Tatán casi se derrite de la vergüenza, mientras Maleja no paraba de reír.

Resulta que Pipe Bueno, mientras grababa una novela, decidió darse una vuelta por la casa de la pareja para saludarlos. La visita iba de lo más normal, los tres estaban charlando relajados, hasta que sonó “el concierto” más inesperado.

Maleja contó que estaban muertos de la risa los tres cuando, de un momento a otro, sonó un ruido inesperado, y la situación se puso incómoda. Maleja no se quedó atrás. Rápidamente, con humor, se dirigió a Pipe Bueno con una frase que sorprendió a quienes escucharon la historia: “Te tengo las trompetas para tu próximo concierto”.

Mientras Maleja soltaba la historia como si nada, Tatán Mejía era un mar de pena, dejando claro que no le gustaba para nada que ese chisme saliera a la luz. Pero ya era muy tarde, porque la historia se regó como pólvora en las redes, llegando hasta el mismísimo Pipe Bueno. El cantante, con la misma chispa, no se aguantó y comentó la publicación, demostrando que se lo tomó con tremenda gozadera.

Pipe no solo confirmó la historia, sino que le añadió su propio toque de humor y escribió que a esa pareja se le perdona todo. ¡Imagínense la cara de Tatán leyendo eso!

Entre los seguidores, hubo quienes aplaudieron la confianza de Maleja para contar una situación tan íntima y otros celebraron la forma en que Pipe Bueno se unió a la vaciladera. Al final, un momento tan cotidiano y… ruidoso, se convirtió en el chisme del día, mostrando la cercanía y el relajo que hay entre ellos. Y a ti, ¿cuándo te ha tocado una de esas?