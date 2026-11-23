Espectáculos

El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot fue el escenario donde las 116 candidatas de la 75 edición de Miss Universe tuvieron su prueba de fuego. Desde las siete hasta las nueve y media de la noche, se pusieron a prueba en pasarela con sus atuendos de traje de baño y vestido de noche. La gente pudo verlo todo en vivo por WapaTV.

Aquí no solo se evalúa la percha y la elegancia. El jurado también le puso el ojo a la proyección escénica, la seguridad en la tarima, las destrezas de comunicación, el liderazgo, el carisma y el compromiso social de cada una de estas reinas. La meta es clara: entrar al codiciado cuadro de las 30 semifinalistas, donde 29 son elegidas por el jurado y una se cuela gracias al voto popular en la plataforma oficial del concurso.

Entre las candidatas está Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto, quien tiene la misión de traerle la sexta corona a su isla. Desde que arrancó el certamen, ella ha sabido cómo cautivar con su simpatía, elegancia y sofisticación. La reina de belleza, que es de Isabela, soltó un mensaje el jueves pasado, diciendo que se sentía confiada con su desempeño en su encuentro con el jurado. “Tuve la oportunidad de expresar más que un deseo: mi profundo compromiso y la emoción que me lleva a través de este viaje”, publicó en sus redes sociales, y agradeció el apoyo de su gente.

Pero antes de la preliminar, antier sábado en la noche, las candidatas también desfilaron en la Competencia de Traje Típico, un momentazo para mostrar la riqueza cultural de sus países. Jennifer Barreto lució el diseño “Moriviví: Renacer Borincano”, una pieza brutal del diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte, con accesorios de Fabián de la Fuentes. Los creadores explicaron que el traje representa la sensibilidad, la fortaleza y la capacidad de recuperación del pueblo boricua. ¡Un verdadero palo!

Así que, prepárense, porque la gala final de Miss Universe 2026 viene con todo mañana martes 24 de noviembre, otra vez en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La transmisión por WapaTV será desde las nueve de la noche hasta la medianoche, y antes de eso, de ocho a nueve, tendrán una antesala especial para calentar motores. ¿Quién creen que se llevará la corona este año? ¡Aquí estamos ready para saberlo!