Famosos

Melissa Núñez, la representante dominicana, estuvo entre las candidatas que más aplausos se llevaron durante la competencia de traje nacional del Miss Universe 2026. Los trajes, que el mismo título del evento describió como impactantes, formaron parte de las propuestas inspiradas que se vieron en el desfile. La nuestra vino a romper. ¡Estamos listos para verla brillar más!