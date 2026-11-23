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Hunter Schafer, la actriz de 'Euphoria', conocida por su papel de Jules Vaughn, está dando de qué hablar con sus recientes declaraciones sobre el amor y cómo su perspectiva ha cambiado radicalmente. Después de explorar diferentes formas de vincularse en la comunidad queer, Hunter ha llegado a una conclusión sencilla.

Actualmente, la actriz, de 27 años, se inclina por la monogamia, una modalidad que considera mucho más sencilla. En una entrevista para la serie “Blind Date” de Cosmopolitan, con la editora en jefe Willa Bennett, Schafer soltó la sopa sobre sus preferencias. Cuando le preguntaron cómo se sentía con la monogamia en esta etapa de su vida, ella fue clara: “He hecho mi recorrido por la comunidad queer, he transitado por distintas formas de vivir la diversidad, he probado las relaciones abiertas y el poliamor, y creo que me gusta la monogamia”.

Un cambio de chip por la comodidad

Hunter profundizó en su elección, destacando las ventajas de este tipo de vínculo. Afirmó que le parece algo bonito y dulce, y menos complicado. Y seamos honestos, el rollo de organizar agendas en relaciones no monógamas parece ser su principal verdugo. “No ser monógamo, siento —quizás no debería decir esto—, pero creo que muchas veces implica más trabajo”, comentó. “Incluso organizar los horarios... Odio tener que organizar horarios”. ¡Diablo, imagínense la odisea de cuadrar agendas con dos, tres o más personas! Eso suena a un rompecabezas que ni el Rubik's se atreve a resolver.

Aunque le gusta la idea de la no monogamia, Hunter reconoció que la práctica es otro cantar. La editora, Willa Bennett, compartió la misma opinión: le gustaría mantener una mentalidad abierta, pero llevarla a la práctica sería un lío. Hunter coincidió, sin rechazar el modelo de relación: dijo que le gusta la idea y que está de acuerdo con el concepto, pero que en la práctica es mucho más difícil y, además, no tiene tiempo. ¡Y es que el tiempo es oro, mi gente!

Del poliamor a la monogamia

Esta preferencia actual marca un antes y un después en Hunter. En 2024, durante su participación en el pódcast “Call Her Daddy” con Alex Cooper, la modelo explicó que sus primeros vínculos sentimentales fueron poliamorosos y que esa experiencia definió inicialmente su forma de entender el amor. Antes de probar una relación monógama, su perspectiva era totalmente otra. Contó que veía a las personas en relaciones monógamas y pensaba que se hacían trampa a sí mismas. ¡Qué fuerte! Además, creía que la exclusividad limitaba las posibilidades afectivas. ¡Qué cambio de chip ha dado!

El empujón monógamo... y el chasco

Su perspectiva giró completamente cuando inició una relación monógama con Dominic Fike, su compañero de reparto en 'Euphoria'. Ambos estuvieron juntos entre 2022 y 2023, y aunque su romance terminó tras una infidelidad del actor y músico, Hunter descubrió algo importante. Reconoció entonces que la monogamia le gustó y que tiene algo muy especial a su manera. Obviamente, la ruptura tuvo un impacto fuerte, pero Hunter tuvo que comprender que lo ocurrido no estaba relacionado con su propio valor personal. A pesar de que está dispuesta a hablar de su experiencia, también pidió que se preservaran ciertos aspectos de su historia con Fike.

En los últimos meses, Hunter y Dominic han vuelto a encender los rumores de una posible reconciliación después de ser vistos juntos en Chicago y Seattle, en agosto y septiembre de 2026. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado nada. Parece que Hunter encontró la paz en la simplicidad. ¿Quién diría que organizar los horarios sería el gran enemigo del poliamor?