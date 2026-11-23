Famosos

Nuestra gente está conquistando el mundo, y Ariana Lebrón es la prueba más reciente. Esta actriz dominicana tiene a medio Hollywood con el ojo puesto en “Never Give Up!”, un cortometraje que no solo ha sido seleccionado entre los diez finalistas de acción real de HollyShorts, celebrado en Hollywood, sino que también figura como uno de los principales contendientes a Mejor Cortometraje de Acción Real en el Feinberg Forecast de The Hollywood Reporter. ¡Sí, hablamos de los Óscar de la 99.ª edición en 2027!

Ariana, de 43 años, nació en Santo Domingo, de madre dominicana y padre puertorriqueño. El cortometraje que la tiene en la mira es dirigido por el cineasta húngaro Tamás Yvan Topolánszky, un director con varios premios internacionales a su nombre.

La historia detrás del drama

En “Never Give Up!”, Ariana Lebrón interpreta a la madre de Chema, un niño mexicano de nueve años que se queda solo en el desierto después de perderse de ella en un peligroso cruce fronterizo entre México y Estados Unidos. La película no se anda con chiquitas y pone el foco en la vulnerabilidad de la niñez frente a la migración irregular, y en la fuerza de los vínculos familiares cuando la incertidumbre es lo único seguro. Matthew Modine y Adam Rackoff son los productores ejecutivos.

Ariana nos cuenta que el alcance que ha tomado la película la dejó en shock. Cuando le empezaron a caer las noticias de los festivales y la posibilidad de los Óscar, su primera reacción fue de pura incredulidad. Recordó entre risas que su reacción fue preguntarse si le estaban tomando el pelo. Había visto un primer corte y al verla nuevamente comprendió el potencial de una historia que le había parecido especial desde la lectura del guion. ¡Y nosotros también lo creemos!

De Santo Domingo a Hollywood (vía Europa)

El camino de Ariana no ha sido de ahora. Desde chiquita, encontró en el arte su forma de ser. Criada en Puerto Rico, con una madre psicóloga que la impulsó a las disciplinas artísticas, tuvo su primera obra a los dieciséis años. Estudió danza y teatro, y aunque se metió a estudiar Medicina por dos años, la vena artística le jaló más fuerte y volvió al teatro.

A los veinte años, nuestra Ariana cruzó el charco pa' Inglaterra, donde siguió formándose. Sacó su maestría en Práctica Teatral Avanzada en la Royal Central School of Speech and Drama. Su preparación es un vacilón de conocimientos, con estudios de danza y movimiento que ha sabido meterle a su trabajo como actriz y docente. Ha trabajado en Reino Unido, Italia, Alemania, Hungría y hasta con el director gringo Joe Pytka, el de “Space Jam”. Ella no se limita a una sola forma de hacer las cosas, más bien agarra todas las herramientas pa' construir personajes bien diversos. ¡Así se hace!

Los retos de una dominicana en la industria

Aunque su carrera brilla en escenarios internacionales, Ariana no lo pinta como un camino de rosas. Sin titubeos, dijo que el mayor reto ha sido ser inmigrante, y también ser mujer. Nos cuenta que a veces la gente importante del cine se sorprende cuando descubre su formación académica, como si su apariencia y su origen no pudieran convivir con una trayectoria intelectual y artística.

Ahora mismo vive en Budapest, pero siempre encuentra su comunidad dominicana para mantener la conexión. Y cuando piensa en lo que quiere que los dominicanos sientan al verla en “Never Give Up!”, tiene una palabra clave: orgullo. “Más que todo, orgullo y que vean la posibilidad de que, aunque somos una isla muy pequeña, todo el mundo sabe de alguna forma u otra sobre la República Dominicana. Tenemos mucho que dar”, dijo. ¡Y eso es verdad!

Ariana no se duerme en los laureles; ya está desarrollando más proyectos audiovisuales. Entre ellos, una producción sobre violencia de género que quiere ver cómo el sistema falla en proteger a las víctimas. También tiene propuestas de cine en Hungría, hasta una posible coproducción, y le pica el gusanillo de volver a dar clases. ¡Esta mujer es imparable, y estamos orgullosísimos de ella!