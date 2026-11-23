Espectáculos

¡Atención, fanáticos del amor y del béisbol! El mismísimo lanzador dominicano de los Filis de Filadelfia, Cristopher Sánchez, se nos casó. El viernes 20 de noviembre de 2026, le dio el sí a Kaimary Pérez en una ceremonia celebrada en Casa de Campo, La Romana. ¡Se botó!

Kaimary no se quedó callada y nos abrió las puertas virtuales a la celebración a través de sus redes. Describió la jornada como el día más mágico de sus vidas, marcado por el amor, las lágrimas de felicidad y momentos inolvidables. ¡Díganme ustedes si eso no suena a cuento de hadas con un toquecito de la realidad dominicana!

Hasta el bebé de la pareja se lució en las fotos, ¡un tierno protagonista más en esta historia de amor! La publicación en Instagram de Kaimary, titulada "The Sánchez Wedding", dejó claro que el amor anda suelto y que Cristopher Sánchez no solo es una estrella en el montículo, sino también en el altar.

Ahora sí que podemos decir que este pitcher metió un home run directo al corazón. ¿Conocen alguna otra boda de Grandes Ligas que haya sido tan épica?