Espectáculos

¡Atención, dominicanos! El pasado domingo 22 de noviembre, la reconocida diseñadora criolla Giannina Azar puso el nombre de República Dominicana en alto durante la competencia preliminar de Miss Universo. ¿La afortunada en lucir su talento? Nada más y nada menos que Gabriela González, la representante de Panamá.

Esto no es poca cosa, ¡eh! Resulta que Panamá fue de los poquísimos países que tuvieron la suerte de que Azar les diseñara un vestido para esta edición del certamen. ¡Un verdadero palo! Además, para que sepas el calibre de nuestra Giannina, ella también fue la encargada de crear los vestuarios para el opening de Miss Universo, la presentación que reúne a todas las candidatas en el escenario.

Dicen por ahí que la Azar estaba "muy emocionada" de vestir a Gabriela en una etapa tan importante del concurso. Y claro que sí, ¿quién no se emocionaría al saber que su arte estará en una de las pasarelas más vistas del mundo?

Lo que nos tiene a todos mordiéndonos las uñas es que ¡nadie ha soltado prenda del diseño! Ni los colores, ni los materiales, ni detalles del diseño se habían revelado, según la información conocida. La expectativa está por las nubes, como cuando uno está esperando el nuevo tema de un artista urbano.

Así que, con la preliminar como oportunidad para que Gabriela muestre su desenvolvimiento ante el jurado y el público internacional, el vestido de Giannina Azar ya daba de qué hablar antes de la presentación.