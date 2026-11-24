Espectáculos

¡Mano, qué noche se vivió en Hard Rock Café Santo Domingo! Johanna Almánzar nos dio una master class de cómo se hace un tributo, dejando a to' el mundo con la boca abierta con su show dedicado a la única e inigualable Ana Gabriel. La casa estaba abarrotada. Y es que la nostalgia, el romanticismo y esos temazos que no importa cuántos años pasen, siempre nos llegan al alma, encontraron en Johanna la voz perfecta.

Por más de dos horas, la dominicana nos paseó por un carrusel de emociones, de esos que te hacen cantar a grito pelao y te erizan la piel. Desde Aquí estoy, tema con el que abrió la presentación, Johanna estableció una conexión brutal con los presentes. Tú veías la gente, no como espectadores, sino como parte de la banda, aplaudiendo y dejándose llevar por cada nota. ¡Eso sí que es una artista!

Y es que su voz... ¡mi gente, su voz! Hermosa, afinada hasta lo último y con unas condiciones extraordinarias que te dejan pensando si es que nació cantando. Se adueñó del repertorio de la mexicana con una soltura, un sentimiento y una personalidad propia que hicieron que cada canción se sintiera fresca y a la vez, eternamente familiar. Entre las canciones que desfilaron por el escenario estuvieron Ay amor, Simplemente amigos, Es el amor quien llega, Ni un roce, Soledad, Evidencias y Luna, convirtiendo el concierto en una fiesta colectiva de recuerdos y buen vibra.

Pero la cosa no se quedó ahí. Johanna tuvo invitados especiales que le dieron un toquecito extra de chispa a la noche. Uno de los momentos más aplaudidos fue cuando la joven Fresa compartió la interpretación de "Luna". ¡Esa muchacha sorprendió a to' el mundo con su talento y se ganó al público con una acogida más que cálida!

Queda claro que Johanna Almánzar sabe lo que hace. Ella no solo reproduce una canción, la siente, la frasea con un flow único y la entrega de tal manera que cada letra te cala hondo. Demostró que tiene esa cualidad de las grandes intérpretes que te hacen sentir cada palabra. Con una afinación y una capacidad vocal que son de otro nivel, sobre todo con un repertorio tan exigente, se notó que vivió uno de esos momentos felices que se guardan para siempre.