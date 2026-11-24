Famosos

¡Atención, gente fajadora y orgullosa de sus raíces! Lo que estábamos esperando ya es un hecho que nos llena el pecho: la serie documental "Dominicanos a simple vista", con nuestra mismísima Marianne Cruz al mando, acaba de soltar el notición de que aterriza en la programación de Univisión. ¡Así como lo oyen! Esto no es chercha, es un logro del tamaño del Pico Duarte para el talento dominicano que se ve y se siente en la diáspora.

La edición que veremos es la de Florida, donde un montón de compatriotas nuestros han logrado destacarse y romperla en el famoso "Estado del Sol". Prepárense porque la cita es el domingo 20 de diciembre, a las 3:00 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos. Apúntenlo bien en el calendario, ¡que no se les pase! Este documental, que captura historias que inspiran, va a llegar a los hogares en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Miami, Orlando, Tampa y también a Puerto Rico. ¡Una cobertura de lujo para que nadie se quede fuera!

Y si por casualidad se les va la señal o no tienen un televisor cerca, no se preocupen, porque hay solución. La producción también estará disponible en vivo a través de ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivisión. O sea, que no hay excusa para no enterarse de lo que están haciendo nuestros hermanos fuera de casa. ¡Esto es otro nivel, mi gente!

Fue la misma Marianne Cruz González, la periodista y productora que también conocemos por habernos representado como Miss República Dominicana 2008, quien nos dio la primicia mientras estaba en el programa matutino "Despierta América". Ella, que siempre ha tenido la visión clara, lo ha logrado.

Marianne explicó lo que significa el salto: "Detrás de cada historia hay esfuerzo, perseverancia, decisiones difíciles y un profundo vínculo con nuestras raíces". ¡Y tiene toda la razón! Ver a nuestra gente fajarse, superar los retos y mantener viva esa chispa dominicana es la motivación que muchos necesitamos.

La serie "Dominicanos a simple vista" ha sido un verdadero viaje, llevando su lente a ciudades como Nueva York, Madrid, Boston y, ahora, Florida. Cada entrega ha sido un reflejo potente de la identidad cultural y un reconocimiento gigante a cómo los dominicanos enriquecemos las comunidades donde vivimos. No es solo un programa, es un pedazo de nuestra identidad caminando por el mundo.

Así que, el 20 de diciembre, pongan su alarma, preparen las palomitas y sintonicen. ¿O se van a perder de ver a los nuestros brillando a nivel mundial? ¡Yo no me la pierdo ni por un viaje a Cap Cana!