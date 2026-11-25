Famosos

¡Atención, salseros y no salseros! Si creían que la salsa andaba medio floja, Lemar llegó a demostrar que lo que hay es candela, ¡y de la buena! El artista fue reconocido como Salsero del Año durante la celebración de los Premios Magna.

Esta distinción no es poca cosa; es un reconocimiento más a su trayectoria y, para qué negarlo, una confirmación de que su pasión por este género musical es el centro de todo lo que hace. ¡Así se habla, con el corazón en el mambo!

Los Premios Magna, que son la vaina para celebrar la excelencia y el talento que tenemos aquí en República Dominicana, armaron una gala que reunió a gente pesada del arte, la música, la televisión y la comunicación. ¡Una noche que botó la casa por la ventana, producida por Liz Ramírez, para exaltar la disciplina y la excelencia de los nuestros!

Y no solo Lemar brilló con luz propia. Por ahí andaban otras figuras que también fueron reconocidas, dejando claro que el talento dominicano está en todas partes. ¿Quiénes más se lucieron? Nada más y nada menos que la comunicadora y presentadora Jatnna Tavárez, el periodista Ramón Tolentino y el bachatero que todos conocemos, Teodoro Reyes. ¡Junto a otros homenajeados, formaron parte de una noche dedicada a exaltar las trayectorias y los aportes de importantes personalidades!

Lemar no fue solo a la fiesta; llegó como todo un galán, bien acompañado de su esposa, la reconocida cirujana plástica dominicana doctora Tania Medina. Juntos, se dieron su paseíto por la alfombra roja, compartiendo este momento tan especial. ¡Qué viva el amor y la salsa!

Ahora, hablando de la música de Lemar, déjenme decirles que no es cualquier cosa. Su propuesta tiene un feeling que te llega, con unos arreglos salseros que te ponen a mover el esqueleto. Y lo más interesante es que su identidad musical es un combo perfecto entre sus raíces venezolanas y la vibra cultural de República Dominicana, un país que ha sido fundamental en su desarrollo personal y profesional. ¡Esa fusión nos encanta!

¿Quién es Lemar, el Salsero del Año?

Para los que aún no lo tienen en el radar (¡¿en qué cueva viven?!), Lemar es un cantante de salsa romántica, nacido en Venezuela, pero con el corazón y la cédula dominicana. Su estilo es una mezcla explosiva de romanticismo puro, sentimiento a flor de piel y sonidos modernos. Si quieren irse en un viaje musical con él, busquen temas como "No Sé Tú" y "Hablan Mentiras", o échenle una escuchadita a su álbum Inolvidable. ¡No se van a arrepentir!