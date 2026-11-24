Famosos

La Sociedad Dominicana de Estudios de la Música (Sodem), adscrita al Instituto de Estudios Caribeños (INEC), se fajó y tiró la casa por la ventana para celebrar el Día Nacional del Merengue este jueves 26 de noviembre con un programa cargado de actividades.

Desde la medianoche, los merengueros de corazón pueden ir calentando motores con "Merengue 24 Horas" en musicamaestroradio.com, una programación sin parar dedicada a nuestro género más sabroso. Pero la cosa se pone seria (y divertida) a las 10:00 de la mañana. Arrancan con el conversatorio "Bailar en la dictadura", que es sobre el libro "La crueldad alegre: La música y el poder". Prepárense para escuchar a Rossy Díaz, Alexis Méndez y Edis Sánchez debatir con el autor, Darío Tejeda. Lo mejor es que lo van a transmitir por Instagram, ¡así que no hay excusa para perderse!

Una hora después, a las 11:00 de la mañana, el Museo Nacional de Historia y Geografía abre sus puertas para el panel "¿Qué se sabe del merengue? Del perico ripiao a las fusiones contemporáneas". Aquí se juntan los cerebritos del merengue: el historiador José Guerrero, la musicóloga Rossy Díaz, el antropólogo y folclorista Edis Sánchez y el músico Crispín Fernández. ¡Duro!

La agenda sigue apretá. A las 2:00 de la tarde, la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) tendrá una charla sobre el Día del Merengue a cargo de Rossy Díaz, Leini Guerrero y Juan Luis Gómez. Luego, a las 4:00 de la tarde, otro conversatorio por Instagram, "Merengue, alta vibración dominicana", con Rosa Amarela y la omnipresente Rossy Díaz, hablando de la relación entre música y espiritualidad.

Y como si fuera poco, a las 6:00 de la tarde, Alexis Méndez nos trae la conferencia magistral "Johnny Pacheco y el merengue: una playlist de la diáspora dominicana" en Abad Galery, en la Ciudad Colonial, con los comentarios de Rossy Díaz. ¡Esta mujer está en to'!

Para rematar la jornada, a las 9:00 de la noche, se arma el bailoteo en El Sartén, también en la Ciudad Colonial, con la actividad bailable "Los jueves son (también) de merengue". ¡Así es que se celebra de verdad!

Pero la fiesta no se queda solo aquí. ¡Nueva York también tendrá su dosis de merengue la primera semana de diciembre! El 2 de diciembre, a las 6:00 de la tarde, hay un Aguinaldo Dominicano dedicado a los merengues navideños en la Dirección de Cultura Dominicana. Y el 3 de diciembre, la filial neoyorquina de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) dará una conferencia magistral sobre el merengue como Patrimonio de la Humanidad en los salones de Alianza Dominicana.

Sodem hizo el llamado a todos los investigadores, músicos y al público en general para que se sumen a estas actividades. La idea es que sigamos valorando el merengue como lo que es: la pura expresión de la identidad cultural dominicana. Así que ya saben, este jueves y la semana que viene, ¡a poner el merengue a vibrar por to' los la'os! ¿Cuál es el merengue que no falta en tu playlist?