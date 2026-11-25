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Myke Towers, el rapero, cantante y compositor puertorriqueño, muestra con «Carita Feliz» su lado más vulnerable.

El reguetón melódico de Myke Towers, con su tema «Carita Feliz», se acaba de coronar como el #1 en el Top 20 General de México, y de paso, se llevó la cima de Centroamérica. Esto fue en la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026. Con este sencillo, Myke Towers nos deja ver un lado más vulnerable, tocando la distancia entre lo que uno proyecta y lo que siente por dentro. Para que el mensaje calara más hondo, el puertorriqueño lo acompañó con un cortometraje protagonizado por la actriz española Clara Galle. ¡Un detallazo que no todo el mundo se atreve a hacer!

La música dominicana también brilla

Pero no creas que solo Myke Towers está haciendo de las suyas por ahí. Aquí en casa, la vaina está bien buena con el merengue que nos hace sentir orgullosos. Manny Cruz y Juan Luis Guerra se mantienen firmes en el #1 en República Dominicana. Este chart ya lo tenían encabezando a principios de noviembre, y lo mejor es que, a dos meses de su estreno, la conexión con el público dominicano sigue más fuerte y viva que nunca. ¡Eso sí es merengue del bueno que nos representa con altura!

Éxitos por toda la región

Por otros lares, la tabla de los primeros lugares está más repartida que un bizcocho de cumpleaños. La colaboración de Ricardo Arjona y Grupo Firme, que ya había conquistado México a principios de este mes, ahora se fue para Colombia y también llegó al #1. Este tema, que es el primer adelanto de «De todo un poco», el nuevo álbum del guatemalteco, cruza el estilo de Arjona con el bolero norteño y el regional mexicano, pa' tirarle a esas relaciones donde el dinero vale más que los sentimientos. ¡Duro, pero real!

En Guatemala y Nicaragua, La Inolvidable Banda Agua de la Llave se llevó la corona con «¿A poco te decepcioné?». Esta banda mexicana ya tenía el primer lugar en Guatemala a principios de noviembre, y ahora le extendió su alcance a la audiencia nicaragüense.

Farruko no se quedó atrás y encabeza el chart de Ecuador con una fusión de reggae, afrobeats y konpa, bien lejos de su reguetón tradicional. Esta canción, escrita por Edgar Barrera y Rios, convierte su título en un cumplido y gira alrededor de la atracción y la confianza femenina. ¡Ese Farruko siempre sorprendiendo!

Desde Venezuela, la cantautora vasco-venezolana Irazú llegó al #1 con «Ligas mayores», un pop latino producido por Hildemaro Álvarez. La letra es un himno a la autovaloración: saber quién eres y no aceptar menos de lo que te mereces. ¡Así mismo es!

Y la que se robó el show con el #1 más extendido de la semana fue nada más y nada menos que KAROL G. Su tema «BbY WOW», una colaboración con Judeline y rusowsky que nos tiene a to' el mundo pegao', concentró siete territorios, desde Sudamérica hasta España y Puerto Rico. Esta mezcla explosiva de reguetón con pop alternativo español trae una onda de nostalgia y deseo que está conectando audiencias en ambos lados del Atlántico, demostrando que su alcance es mundial.

Los venezolanos Omar Acedo y Omar Enrique también se montaron en el #1 de Bolivia con «Cuéntale», el tercer sencillo de su álbum conjunto «VIDA». Este merengue, que ya había sido #1 en Venezuela, ahora se expande por la región andina.

En el chart Cristiano, Gateway Worship Español lidera con «Pa’lante». Este tema ya había estado en la cima antes de que «Sea como sea» le quitara el puesto a principios de noviembre. El colectivo de Gateway Church de Dallas reúne a cuatro voces de la música cristiana latina, incluyendo a Travy Joe, quien le da ese toque urbano al proyecto.

La música latina está más viva que nunca, con ritmos y fusiones pa' todos los gustos. ¿Cuál de todos estos #1 te puso a bailar o a pensar esta semana?