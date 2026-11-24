Espectáculos

Lo que prometía ser una noche de brillo y poses para "La Casa de Alofoke 3" se transformó en un mini-drama de acción en plena alfombra roja. Los comunicadores Robinson Hernández y Maicol Nova se llevaron el protagonismo con una discusión tan intensa que escaló a los manotazos, dejando a más de uno con la boca abierta.

El ambiente se puso heavy, pesado, cuando las palabras se quedaron cortas y la tensión llegó al punto del contacto físico. Se escuchaba a Robinson Hernández repetir una y otra vez: "No me topes, no me topes". Maicol Nova, por su lado, no se quedó callado y le respondió con firmeza.

La situación se salió de control tan rápido que varias personas tuvieron que intervenir en el acto para evitar que el altercado pasara a mayores. Imagínense el papelón, en medio de flashes y cámaras, ¡el flow se dañó por completo!

Hasta ahora, el chismógrafo está en blanco sobre qué chispa encendió esta candela entre los dos comunicadores. ¡Nadie se explica cómo se armó ese teteo en un evento de esta magnitud!

¿Ustedes creen que fue parte de un show, o la presión de la alfombra los hizo explotar? ¡Saquen sus conclusiones y cuéntennos!