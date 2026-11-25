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Juan Luis Guerra tiene un lugar en la historia del Coro Estudiantil. Su historia, como la de muchos artistas que rompen la liga con su talento, tiene raíces profundas que nos llevan a un coro estudiantil, dirigido por el carismático hermano lasallista Alfredo Morales. ¡Prepárense para este throwback!

Los inicios del maestro y el legado de un educador

¡Atención, melómanos y chismosos de la buena música! ¿Sabías que Juan Luis Guerra figura entre los músicos que salieron de un coro estudiantil? Su paso por el Coro Estudiantil, dirigido por el hermano Alfredo Morales, permite situarlo dentro de aquella experiencia de formación musical. Y no es que lo digamos nosotros, ¡no! El padre José Luis Sáez, en su libro "Autoridad para educar", ¡lo confirma con pelos y señales! En la página 77, nota 45, incluye a Juan Luis Guerra entre los músicos que salieron del Coro Estudiantil, atribuyendo esa información al mismo hermano Morales. ¡Qué heavy!

Y para que no queden dudas, el dato está ahí: Juan Luis fue alumno de La Salle y también pasó por Santa Teresita, según lo consigna su ficha biográfica en la prestigiosa Biblioteca del Congreso Nacional Juan Pablo Duarte. ¡Ahí está la prueba! Un dato que nos deja claro que los grandes no nacen, se hacen, y muchas veces, lo hacen de la mano y con la guía inigualable de educadores que le meten corazón y alma a su labor.

El hermano Alfredo dedicó buena parte de su vida a estimular el talento artístico de la juventud dominicana, ayudándolos a encontrar su propia voz, a potenciar sus capacidades innatas y a brillar. Con una sensibilidad fuera de serie, este educador de primera reconocía el potencial en cada muchacho, les ofrecía un espacio seguro y los guiaba con paciencia para que el aprendizaje se convirtiera en disciplina, confianza y creación. Un maestro de los de verdad, de esos que dejan huella y no se olvidan.

El Coro Estudiantil: un trampolín de talentos que hizo historia

El Coro Estudiantil surgió en octubre de 1967 y reunió a estudiantes de La Salle y de otros centros educativos. Aquella apertura amplió el alcance de una iniciativa que hizo del canto una actividad compartida entre jóvenes de distintas procedencias escolares.

El 24 de octubre de 1974, el coro celebró su concierto número 200 en el Palacio de Bellas Artes. Lo mejor de todo es que fue ¡a beneficio de la Liga Dominicana Contra el Cáncer! Un palo total que demuestra que el arte también se usa para ayudar a la sociedad y mover corazones.

Según la crónica de La Noticia, el Palacio de Bellas Artes quedó repleto: a las ocho de la noche el salón ya estaba lleno y numerosas personas no pudieron presenciar el programa de veintiuna canciones románticas, típicas e instrumentadas del Coro y el Conjunto Estudiantil. La respuesta del público motivó una nueva presentación para el sábado 26, a las ocho de la noche, con la entrada a un peso por persona y y los coros barriales fueron invitados a asistir.

Un legado que resuena en cada acorde dominicano

Al finalizar el concierto, el hermano Alfredo entregó pergaminos de reconocimiento a varias instituciones de la comunicación. Danilo Rodríguez, secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, y el autor de la fuente, secretario de organización, representaron al SNPP. Una fotografía de la época inmortaliza ese momento, mostrando al autor al lado del doctor Molina Morillo, en una celebración del trabajo artístico juvenil.

Más de medio siglo ha pasado desde esos días gloriosos, pero estas historias y esos nombres siguen resonando con fuerza en nuestra memoria cultural dominicana. Recordar el paso de Juan Luis Guerra por el Coro Estudiantil es, a la vez, recordar a todos esos jóvenes que, como él, encontraron allí una oportunidad de aprender.

Porque al final del día, el verdadero legado del hermano Alfredo Morales no es solo que Juan Luis Guerra figure entre los músicos que salieron de su coro. Es haber acompañado a los jóvenes cuando sus posibilidades apenas comenzaban a manifestarse. Su legado vive en la música, en sus alumnos y en el ejemplo de haber dedicado tiempo, conocimientos y entusiasmo a quienes apenas comenzaban.