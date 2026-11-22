Espectáculos

Los ocho conciertos que Dalvin “La Melodía” tiene pautados para enero en el Choli están, literalmente, en el aire. La vaina se puso caliente porque los productores locales le metieron una demanda en el tribunal federal, diciendo que el artista les cambió las reglas del juego cuando ya la taquilla estaba más que rota.

Y es que siete de esas funciones ya están sold out, ¡completitas! Dalvin no solo rompió el récord que tenía Aventura para un artista de bachata en el Coliseo, sino que la pelea es por un dineral: 5.7 millones de dólares en ventas brutas, producto de 84,000 boletos.

Según la demanda, al principio no había un contrato firmado como tal, pero sí un acuerdo de panas para repartir las ganancias 55/45 a favor de los productores. Pa' colmo, el acuerdo se confirmó hasta por un chat de WhatsApp con la gente del cantante.

Pero la cosa se puso fea el 20 de octubre. Ya con todos esos llenos asegurados y los chelitos contándose, el representante de Dalvin supuestamente entró al chat con un ultimátum: ahora el artista quería un 80/20 a su favor para siete de las funciones, además de 300,000 dólares garantizados por noche. Y como si fuera poco, les advirtió que si se cancelaba, había que avisar con tiempo. ¡Así mismo como lo oyen, después de que la botella estaba llena, la quería completa!

Ante esta movida, los productores no se quedaron de brazos cruzados. Le están pidiendo al tribunal que valide el acuerdo original y que, además, la plata de la taquilla se quede congelada bajo supervisión judicial hasta que todo este lío de cuentas se aclare.

Entonces, dígame usted, ¿Dalvin está en su derecho de pedir más porque su show es un éxito o se le viró a los que apostaron por él desde el principio? ¿Qué le parece este relajo?