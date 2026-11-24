Espectáculos

Olvídate de la fila del supermercado, que aquí hablamos de millones de dólares solo para contratar a una estrella internacional. Y si es para montarlo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, la inversión puede ser muchísimo más alta, ¡es que ese estadio a veces parece un rompecabezas de mil piezas! Eso nos lo cuenta el mismísimo Saymon Díaz, el empresario artístico que ha traído a Justin Bieber, Andrea Bocelli y Ed Sheeran, dejando claro que en la República Dominicana esto de los conciertos tiene un futuro más brillante que un diamante.

Díaz, que soltó estas bombas en Los Coloquios de EL DÍA, asegura que los riesgos y costos en esta industria son la liga mayor. Y sí, aunque parezca una locura, aquí todavía hay un margen de crecimiento gigante.

¿Cuánto cuesta traer a una superestrella?

La cosa cambia de precio más que el dólar. Si hablamos de los artistas anglosajones, la tarifa es alta, pero usualmente ya te incluye el avión, el personal técnico y hasta parte de los equipos. Es como comprar un combo completo. Pero, ¡ay, con muchos artistas latinos!, la cosa es diferente. Ahí, el empresario tiene que soltar la paca para todos esos gastos adicionales, aparte de lo que ya le pagó al artista. Según Díaz, en esos casos el número que te dan ya incluye la producción.

Pero no todos los artistas de peso pesado pueden pisar suelo dominicano. Algunos, como Coldplay, necesitan escenarios tan inmensos que la isla se les queda chiquita. Imagínate, ¡piden estadios de fútbol y una asistencia que aquí es un lío! Sin embargo, Saymon Díaz es persistente: persiguió a Ed Sheeran por diez años hasta que por fin lo trajo al país. ¡Diez años! Más que yo persiguiendo la dieta.

¡El turismo de conciertos llegó para quedarse!

Para Díaz, el país aún no ha abierto los ojos al dineral que se mueve con la industria del entretenimiento. Un concierto grande no solo vende boletas; ¡mueve gente de otros países! Esos turistas vienen, ven el show, gastan en hoteles, restaurantes, transporte y hasta en otras actividades. Según Díaz, quien viene a un concierto se queda al menos dos o tres días. O sea, vienen por el concierto, pero aprovechan y se dan su vuelta por Punta Cana o cualquier otro lado. Él ve una oportunidad única para que RD se convierta en la meca de los grandes espectáculos en la región, uniendo la música con la promoción turística. ¡Eso sí es un visionario!

Festival Presidente viene renovado y la Arena Santo Domingo en el horno

Y hablando de cosas grandes, el Festival Presidente viene con un makeover que nos dejará con la boca abierta. Olvídense de una sola tarima, ¡esto será un festival gigante con múltiples escenarios distribuidos por todo el complejo deportivo! Habrá zonas de descanso, activaciones de marcas y experiencias para que uno pueda moverse de un lado a otro. Mencionó shows como Fuerza Bruta y Perro Negro. "Es un festival gigante. Es la primera vez que se hace de esa forma", expresó Díaz, consciente de que lo difícil será acostumbrarnos a tanto movimiento después de pasar horas clavados en un solo sitio. Lo bueno es que Don Omar, a pesar de sus quebrantos de salud, se mantiene en la programación y está más entusiasmado que un niño con juguete nuevo por volver al país. ¡Qué clase de gallo!

Ah, y si creían que eso era todo, prepárense para la Arena Santo Domingo. Este recinto, con capacidad para trece mil personas (nueve mil sentadas), tiene previsto abrir sus puertas en febrero de 2027. Solo le falta un empujoncito en el parqueo y listo. ¿Será que tendremos eventos todos los fines de semana? ¡Ya quiero ver qué traen primero!