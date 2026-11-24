Famosos

Este domingo, la modelo y presentadora Elecia Mateo se fue en cólera por un bochinche que la tiene en el ojo del huracán. Su imagen anda circulando por las redes sociales, ¡pero con información de la famosa Operación Rompeolas que no le corresponde ni de cerca! La vaina es que la están ligando directamente con Tauni Castillo, una de las personas señaladas en el expediente de este operativo antidrogas ejecutado por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). ¡Un disparate que a cualquiera le saca de quicio!

A través de un video en su cuenta de Instagram, Elecia no se aguantó y le advirtió con todas las letras a los medios de comunicación y a todas esas páginas de chismes que, por favor, paren la difusión de su foto junto al nombre de Tauni Castillo. "Andan por ahí circulando unos videos haciendo mal uso de mi imagen donde están vinculando mi imagen con el caso de lavado de activos. Señores, yo no estoy vinculada en ese caso", dijo, molesta y con toda la razón del mundo. ¡Es que hay que verificar bien antes de subir cualquier vaina, señores!

La presentadora también criticó a las páginas "investigativas" del país, a las que pidió cerciorarse de que, cuando les mandan un nombre, este coincida con la imagen de la persona.

Pero la cosa se puso más tensa aún. Elecia no se quedó con los brazos cruzados y se puso en contacto directo con varias de esas cuentas que subieron el video donde ella aparece por error. La respuesta que recibió fue que se negaron a borrar la publicación, porque según ella alegan que ya está viral y que no fueron ellos quienes la subieron.

Ante semejante falta de seriedad, Elecia Mateo no se anduvo con chiquitas y dejó bien claro que si no bajan los videos, va a proceder legalmente. Dijo que procederá legalmente contra las páginas que no bajen el video. ¡Y más que merecido! Hay límites para el chisme y la desinformación, y cuando la gente no entiende por las buenas, toca por las malas.

La confusión, al parecer, viene porque en el audiovisual se ve a Elecia Mateo durante una emisión del programa "Yoryi Internacional". Supuestamente, Tauni Castillo también trabajó en ese mismo espacio televisivo. Y para que entiendan la gravedad de la vinculación, Tauni habría sido pareja por diez años de Fausto Candelario Ortiz, mejor conocido como Pacha o El Brother, quien es el presunto cabecilla de la red de narcotráfico que está en el centro de la Operación Rompeolas. ¡Un lío de los grandes!

Así que ya saben, gente. Antes de compartir o darle a "repost", ¡verifiquen bien la información! No es lo mismo Tauni que Elecia, y el que se equivoca así, ¡termina en líos! ¿Ustedes creen que con la amenaza legal se va a resolver el disparate o seguirán regando el bochinche?