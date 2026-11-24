Espectáculos

¡Qué bombazo! La actriz dominicana Lizbeth Santos está en la boca de todo el mundo y con razón, porque “Comem*erda”, la nueva joya cinematográfica de José María Cabral, donde ella es parte del elenco principal, ha sido seleccionada y nominada para la Competencia Oficial de la 30.ª edición del Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) en Estonia. Esto no es cualquier cosa, mi gente, ¡es un festival Clase A!

Lizbeth Santos, conocida por su sólida trayectoria en televisión, radio y cine, está dando un paso gigantesco que no solo impulsa su carrera, sino que eleva el cine dominicano a otro nivel. Que una película nuestra compita en un festival europeo de este calibre es un momento histórico para la industria. ¡Así e’ que se hace patria!

Un palo que hace historia

“Comem*erda”, producida por Lantica Studios y Purpleline Productions, ha logrado lo impensable: es la primera vez que una producción dominicana compite en un festival europeo acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) como categoría A. ¿Te imaginas? Esto es como jugar en la Champions League del cine. La película tiene una agenda apretadísima y se va a presentar en varios festivales importantes de Europa y Norteamérica, incluyendo Estados Unidos, antes de que podamos verla por aquí en Santo Domingo en el 2027. ¡Ya queremos que llegue!

Y si eso fuera poco, los derechos de venta internacional de la cinta ya los tiene Latido Films, una agencia española de esas que sí saben lo que es bueno. Ellos serán los que la representen ante distribuidores y compradores a nivel mundial. ¡Se la comieron!

La alegría de Lizbeth y los elogios de la crítica

Nuestra Lizbeth no cabe en sí de la felicidad, y con justa razón. Ella misma destacó que este logro no solo es importante por la película y el trabajo realizado, sino porque impulsa el crecimiento y la proyección de la industria de cine dominicana. ¡Y tiene to’a la razón del mundo! Ella espera que esto sirva de plataforma para que la película se venda y pueda verse en muchos otros territorios.

Para ella, esto es algo personal y profesional que marca un antes y un después. “Es la primera vez que una película dominicana participa y compite en un festival europeo clase A; así que, como actriz, ser parte de este gran logro y estar en Estonia representando nuestro cine es algo maravilloso que me llena de orgullo”, afirmó. ¡Y a nosotros también nos llena de orgullo que nos represente así! Su deseo es que el cine dominicano siga creciendo y abriendo puertas, y seguir evolucionando en la actuación con proyectos de este nivel de internacionalización.

La Competencia Oficial del PÖFF, donde “Comem*erda” está haciendo historia, reúne este año doce estrenos mundiales de quince países. Antonio Saura, el director general de Latido Films, la agencia que la va a vender, ya se rindió a los pies de la cinta en la revista Variety, diciendo que “Esta película es brillante, la premisa es original y provocadora y las actuaciones son excelentes”. ¡Así sí que es un buen sello de calidad!

La trama que nos tiene en intriga y su llegada a casa

¿De qué va “Comem*erda”? La trama sigue a un padre que encuentra en la niñera de su hija una solución inesperada para sus problemas de salud. ¡Imagínate la vaina! Esto desata un giro en las relaciones de poder dentro del hogar, o sea, que ahí hay drama del bueno y del que pica. Ya medios internacionales de peso como DMovies, The Hollywood Reporter y PÖFF TV le han tirado flores a la película por su paso por el festival, destacando cómo maneja el humor y su sátira social. ¡Eso sí e’ talento dominicano!

Esta joya, con guion de Miguel Yarull y Natalia Peralta (basado en una idea original de Cabral), fue filmada aquí mismo en Santo Domingo y en los impresionantes estudios de Lantica Studios. La producción corrió a cargo de Rafael Elías Muñoz y Sarah Pérez Báez, con Albert Martínez Martín como productor ejecutivo. Después de su gira internacional, “Comem*erda” llegará a nuestras salas de cine en el 2027. ¡Apúrate que no te la puedes perder cuando llegue!