Espectáculos

El documental «Para vivir: El implacable tiempo de Pablo Milanés», dirigido por Fabien Pisani, el hijo del legendario cantautor cubano Pablo Milanés, llega a los cines comerciales de España este viernes 27 de noviembre. La película se estrena cuatro años después de la muerte de su protagonista, envuelta en una contradicción que da para bochinche: el gobierno cubano se ha negado a darle luz verde para su estreno oficial en la Isla.

Pablo Milanés (1943-2022) murió en Madrid tras una larga enfermedad, lejos de la Cuba que tanto amó y tanto le decepcionó.

Un viaje de quince años y muchas estrellas

Rodada a lo largo de 15 años, la película es una mezcla potente de archivos familiares, material de la televisión cubana y del Instituto Cubano del Cine (ICAIC), más testimonios de figuras de peso en la música, como Joaquín Sabina, Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Chico Buarque y Harry Belafonte. El filme recorre los últimos días de Milanés.

Fabien Pisani contó que su padre se metió en el proyecto al principio por “compromiso”, pero que después de la primera sesión, se encendió y le cogió el gusto. Se dio cuenta de que no sería un homenaje más, sino una oportunidad de oro para que hablara de toda una generación de artistas clave para la historia de América Latina. ¡Así se habla!

De festivales internacionales a la prohibición en casa

La cinta ha estado rompiendo récords fuera de Cuba. Recientemente, se llevó el premio del público al mejor largometraje internacional en el Festival In-Edit de Barcelona, donde los cines estaban a más del 85 % de ocupación. Antes de aterrizar en las salas españolas, el documental hizo un tour por festivales en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y varios países de Latinoamérica, incluyendo el Havana Film Festival de Nueva York, donde se alzó con el premio al mejor documental. ¡Una pegada mundial, mi gente!

Pero en Cuba, la cosa es otra historia. El 46.º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana le dio la espalda a la película sin dar explicaciones, a pesar de que este mismo festival sí le dio cabida a otro documental de Pisani. La única vez que se pudo ver en la Isla fue en la Embajada de Noruega en La Habana, en un espacio cultural alternativo, con unas 200 personas, como a escondidas. ¡Qué ironía que un trabajo sobre una figura tan querida de la cultura cubana tenga que verse casi en la clandestinidad en su propia tierra!

Un legado "difícil" para el régimen

Pisani no se anda con rodeos y señala directamente al responsable de esta censura. Él entiende que su padre sigue siendo una “figura difícil” para el régimen y lamenta la “incapacidad” y la “mezquindad” del gobierno cubano para aceptar el legado de alguien tan adorado por su pueblo. El cineasta asegura que el desencanto de su padre con la revolución es un sentir que comparte “prácticamente todo el mundo en Cuba”.

El actor cubano Luis Alberto García no se quedó callado y cuestionó la exclusión del festival, apuntando que la decisión parecía puramente ideológica. Según él, la película muestra a Milanés como un patriota excepcional, una imagen que choca de frente con la forma en que la narrativa oficial lo ha querido presentar como un “traidor” por sus críticas al sistema. ¡Eso es darle la baja con una mano y tapar con la otra!

El documental no se calla nada y aborda temas que incomodan a la versión oficial: el paso de Milanés por las UMAP —campos de trabajo forzado que se crearon en 1965—, el racismo, la censura contra la Fundación Pablo Milanés y los conflictos que rodearon su último concierto en La Habana. El proceso de edición fue también un duelo personal para Pisani, quien dedicó dos años a montar el material después de la muerte de su padre. Él cuenta que fue difícil hasta que se dio cuenta de que era un privilegio.

Fabien Pisani dice que cada vez que pisa Cuba busca la forma de proyectar el filme y recibe el agradecimiento directo de la gente. Para él, estar rodando con la película ahora y compartiéndola con el público es «muy importante», y concluye: «Él me dejó ese regalo».