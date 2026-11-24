Espectáculos

¡Atención, fanaticada rebelde! Christian Chávez ha soltado la bomba que ya flotaba en el aire: no tiene comunicación con Anahí. El cantante confirmó el distanciamiento con la intérprete de Mía Colucci, con quien compartió los escenarios durante el reencuentro de RBD.

Durante un encuentro con la prensa el jueves 19 de noviembre, a Christian le preguntaron por el contacto con sus antiguos compañeros de banda. Él dejó claro que, aunque se mantiene en contacto con los demás de una forma u otra, con Anahí “no”. Añadió que son cosas que pasan en la vida.

Los reporteros también quisieron saber si había chance de que recuperaran la amistad, pero Christian fue tajante. Se negó a adelantar cualquier escenario, explicando que se trata de asuntos personales que no desea discutir ante las cámaras. ¡Un muro de privacidad al estilo RBD!

Esta declaración vuelve a poner el foco en la relación entre los integrantes del grupo, especialmente después de las diferencias que salieron a la luz tras la Soy Rebelde Tour, la gira que reunió al grupo en 2023. En 2024, los integrantes de la agrupación informaron sobre una auditoría relacionada con las finanzas de la gira. El análisis señaló alrededor de un millón de dólares que no estaban bien contabilizados por T6H Entertainment, la empresa ligada al entonces representante del grupo, Guillermo Rosas, quien, para que conste, negó las acusaciones de fraude y uso indebido de recursos.

En medio de ese lío, Christian había hecho algunas declaraciones sobre rumores que involucraban a Anahí y a su esposo, Manuel Velasco. La reacción pública de Anahí, cuestionando la postura de su compañero, alimentó más las especulaciones sobre este distanciamiento. Ahora, él lo confirma, aunque no atribuye la situación a un episodio específico ni da más detalles de lo que realmente pasó entre ellos. ¿Será que algún día nos darán un adelanto de este drama?

La verdad es que, a veces, hasta los amigos más rebeldes necesitan un “break”. ¿Ustedes creen que Anahí y Christian harán las pases o esto ya es un “Para siempre” de distancia?