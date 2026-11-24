Espectáculos

La Fundación Bulevar de las Estrellas no se durmió en los laureles y acaba de soltar la bomba: van a reconocer al único, al inigualable, Jochy Santos, con una estrella de bronce en el famoso bulevar. Imagínense, nuestro Gran Soberano ahora tendrá su nombre grabado pa' siempre en el suelo, ¡así mismo es! La ceremonia para develar esta pieza que celebra su trayectoria y todos sus aportes al entretenimiento dominicano será el viernes 27 de este mes a las diez de la mañana. Apunten bien: esto va a pasar en el paseo central de la avenida Winston Churchill, casi llegando a la Víctor Garrido Puello, justo frente a la Torre Banreservas.

Este encuentro promete ser un junte de lujo con familiares, colegas, gente de los medios e invitados especiales, porque cuando Jochy hace algo, la casa se llena. Y es que no es para menos, ¡estamos hablando de más de cinco décadas metido en los medios! Jochy se ha ganado a pulso ser una de las figuras más queridas y reconocidas de la radio y la televisión de nuestro país. Su humor que no falla, esa espontaneidad que nos encanta y lo cerca que siempre ha sido del público, han sido el soundtrack de varias generaciones, tanto para los que se pegan a la radio como para los que se sientan frente a la tele. Él no solo ha tirado pa' lante proyectos que son unos clásicos, como “El Mismo Golpe con Jochy”, “Divertido con Jochy” y “Es Temprano Todavía”, sino que también ha sido un trampolín para que otras figuras de la comunicación suban al tren. ¡Un verdadero papi de la comunicación!

O sea, en marzo de este año le dieron el Gran Soberano, que es el premio más top que da Acroarte, por tooooda su carrera y lo que ha aportado. Y ahora, una estrella de bronce. A nosotros nos encanta verlo recibir estos reconocimientos. ¿Quién no ama a Jochy? Su energía es tan contagiosa que hasta el asfalto se va a poner alegre con su estrella. ¿Será que ya no le cabe un solo reconocimiento más, o Jochy nos tiene más sorpresas guardadas?