Famosos

Si pensábamos que el 2026 venía suave, ¡estábamos equivocados! El anuncio de que Francisca está esperando su cuarto bebé con su esposo Francesco Zampogna nos puso a mirar el calendario, ¡y resulta que este año ha sido un verdadero baby boom para los famosos dominicanos! El pasado lunes, la presentadora de "Despierta América" tiró la noticia bomba de su cuarto embarazo, un dato que nos hizo darnos cuenta de que este año ha sido una verdadera fiesta de pañales para las figuras de aquí. Desde pancitas que apenas empiezan a notarse hasta bebés que ya nos tienen robando corazones en Instagram, la cigüeña ha andado activa con Francisca, Alexandra MVP, Tiby Camacho, Pepe Sierra, Yhamillez Valdez, DJ Adoni, Julieta Arias, Arlenis Sosa y Yubelkis Peralta, entre otros.

Los que agrandan la familia

Nuestra querida Francisca no pierde tiempo. Después de Gennaro, Franco y la pequeña Raffaella (que llegó a la familia en julio de 2025), ahora viene el cuarto chiquito. ¡Imagínense el corre-corre en esa casa con cuatro bendiciones! Esa mujer sí que sabe lo que es tener la casa llena y la vida en un corre-corre constante.

Otra que nos sorprendió con la noticia fue Yhamillez Valdez. Justo el día de su cumpleaños en septiembre, nos dejó ver su barriguita en unas fotos hermosas, y describió al bebé que viene en camino como su mejor regalo. ¡Qué forma más chula de celebrar un cumpleaños, con un regalito así que te cambia la vida por completo!

Y hablando de sorpresas, ¡hasta DJ Adoni se metió en la onda! Él y su esposa Lisabely Lugo soltaron en julio que venía otro bebé en camino. Un mes después, en agosto, nos confirmaron que es una niña, ¡que viene a hacerle compañía a su hijo Adiel! ¡Imaginen el "dembow" de pañales en esa casa!

Desde el cine, Pepe Sierra y su esposa Yelayny Placencia, que es diseñadora de modas, también se unieron al club de los futuros padres en septiembre. Compartieron un video en sus redes para celebrar la llegada de esta nueva etapa. ¡Aww, qué lindo ver a nuestros actores también en modo familiar!

Los que ya tienen el nuevo integrante en brazos

Pero no todo ha sido barriguita; también hemos visto la carita de los nuevos miembros de la farándula que ya hicieron su gran entrada. Alexandra Hatcu, nuestra Alexandra MVP, se convirtió en mamá por segunda vez con la llegada de Gia Marie. En octubre compartió en Instagram imágenes de este momento con un mensaje lleno de cariño. ¡Bienvenida, Gia Marie, a robarte los corazones de los que seguimos a tu mami!

Nuestra supermodelo Arlenis Sosa, la que nos representa en las pasarelas más top del mundo (Óscar de la Renta, Ralph Lauren, Dior, Hermès, ¡casi ná!), también estrenó título de mamá en marzo. Recibió a su hijo junto a su esposo, John McCarty. ¡Imaginen la belleza de ese bebé con esos genes de pasarela!

La presentadora de Noticias Telemicro, Julieta Arias, también tuvo su primer retoño con Alberto Dal Cin. Su pequeño, Sebastián Alberto, decidió nacer en Toronto, Canadá, y Julieta nos dio la primicia en julio por sus redes. ¡Un comunicador más para el mundo, pero en miniatura!

El 1 de octubre fue una fecha especial para Tiby Camacho y su prometido José Medina, que recibieron a su primera hija, Abby. La actriz e influencer nos contó que la niña llegó pesando ocho libras y media, ¡y eso que fue por cesárea de emergencia! Tiby escribió junto a las imágenes del nacimiento que Abby llegó para hacerse sentir desde el primer día. ¡Y se lo creemos, con esa entrada tan dramática!

Yubelkis Peralta, por su lado, le dio la bienvenida a Aura Victoria el 22 de junio. Compartió fotos del parto junto a su esposo Marcos Bona, agrandando la dinastía Bona Peralta a tres, junto a Gabriella Sophia y Marcos Alonzo. ¡Esa casa sí que va a estar llena de alegría y travesuras!

Entre anuncios sorpresa, sesiones de fotos que nos dejan suspirando y partos que nos hacen sentir que somos tías, este 2026 ha sido un año inolvidable para nuestras figuras. La cigüeña ha trabajado tiempo extra trayendo alegría y pañales al show. ¿Quién será el próximo en darnos la buena nueva?