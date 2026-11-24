Espectáculos

Santo Domingo se alista para el jangueo merenguero del año, un fiestón que va a reunir a los durísimos del género en el concierto “Merengueros El Festival”. Esto no es relajo, es una conmemoración a la altura del Día Nacional del Merengue, que celebraremos este jueves 26 de noviembre. Y lo mejor de todo: ¡la entrada es totalmente gratis!

El Faro a Colón, en Santo Domingo Este, será el escenario de este junte histórico que empieza a las 5:00 de la tarde. Imagínense a más de veinte exponentes del merengue, figuras de todas las épocas, dándolo todo para reconocer la historia, la trascendencia y la vigencia de nuestro ritmo bandera. Este encuentro es más que un simple concierto, es una jornada especial dedicada a celebrar el género que nos identifica como dominicanos ante el mundo. ¡Es pa’ que nadie se quede en su casa sin gozar y sin sentir esa conexión con nuestras raíces!

La cartelera viene pesada, con leyendas que no necesitan presentación. Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Toño Rosario, Pochy Familia, Omega El Fuerte, Kinito Méndez y Ala Jaza encabezan este junte de monstruos. Pero la cosa no se queda ahí, también estarán Jossie Esteban, Dioni Fernández, Checho Rosario, Zulinka y Miguel, El Jeffrey, Aníbal Bravo, Rafely Rosario, Ebenezer Guerra, Rusbelt, Tito Swing, Didí Hernández, Raquel Arias y Marta Candela. ¡Un verdadero festival de estrellas!

Para que la vaina esté aún más prendida, la animación estará a cargo de un trabuco de talentos: Michel Miguel Holguín, Brenda Sánchez, Jenny Blanco, Alex Macías, Moisés Salcé, Julio Clemente, Nelfa Núñez, María María, Raymundo Ortiz, Estarlin Cepeda, El chamo, Jéssica Campos y Kukika. Con tremendo elenco en tarima y en la animación, ¿quién se puede perder esto?

La producción de este evento monumental está en manos de Alberto Cruz Management. Cada 26 de noviembre es una oportunidad única para darle el valor que se merece a nuestros músicos, compositores e intérpretes que han llevado el merengue a todos los rincones del mundo. El merengue es más que un baile; es parte fundamental de nuestra memoria colectiva, con canciones que cuentan historias, acompañan nuestras celebraciones más importantes y conectan a cada dominicano con su esencia, no importa en qué parte del planeta se encuentre. ¡Este jueves hay cita obligatoria con el merengue, así que preparen los pies y el espíritu pa' gozar que la patria nos llama a bailar!