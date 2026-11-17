Famosos

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ha dado un paso gigante para el Sur: a partir del próximo semestre, su recinto en San Juan de la Maguana tendrá una Licenciatura en Cine. ¡Así como lo oyen! Este notición se soltó durante la clausura de la primera edición del Maguana Festival de Cine 2026, lo que pone a la provincia en el mapa del séptimo arte.

El Maguana Festival, producido y dirigido por Fidia Peralta, llegó con una visión clara: frenar la migración juvenil creando oportunidades reales. Y, por lo visto, no solo las prometieron, ¡sino que las están creando! La gala de cierre, que fue en el salón de eventos de la misma UASD en San Juan, puso el broche de oro a una semana cargada de actividades, que se desarrollaron entre el ocho y el 14 de noviembre.

¡Luces, cámara, futuro en el Sur!

Fidia Peralta, la cabeza detrás de todo esto, no podía estar más agradecida. Dijo que ver grandes figuras del cine en su pueblo le llena de gratitud y recalcó que el desarrollo no es solo infraestructura; si no hay oportunidades, la gente se va. Según ella, la visión es que San Juan crezca con su gente y que quienes vivan aquí encuentren esperanza, y atribuyó el logro a cada sanjuanero y a cada empresario, desde el más pequeño hasta el más grande, como Génesis. ¡Esa es la actitud!

Por su lado, la maestra Leonor Taveras también le echó flores a la iniciativa, diciendo que Fidia despertó en los jóvenes la motivación para avanzar. Gracias a este empuje, los representantes de la Facultad de Artes y la Escuela de Cine se fajaron en San Juan por tres días para hacer los levantamientos técnicos, armar el convenio y poder confirmar la carrera de Cine. La UASD San Juan, dicen, está súper comprometida con apoyar el arte, la cultura y, claro, con que el talento de la zona se quede aquí.

Estrellas, cine y chenchén con chivo

El cierre del festival fue todo un show. Arrancó con un desfile de personalidades por la alfombra roja, y la verdad es que la lista de invitados no se quedaba atrás. ¿Quiénes andaban por ahí? La actriz y conductora peruana Magdyel Ugaz, el cineasta dominicano Alfonso Rodríguez y, ¡agárrense!, Juan Alfonso Baptista, mejor conocido como "El Gato", quien se llevó una ovación que casi tumba el salón cuando lo reconocieron el primer domingo. La noche también incluyó un audiovisual chulísimo sobre la historia del cine y una presentación musical del bachatero El Nephew, que le puso ritmo a la noche con su tema "Lindo Error".

Además de la farándula, se entregaron reconocimientos especiales a varias figuras clave de la industria por sus aportes al séptimo arte, como el ya mencionado Alfonso Rodríguez y "El Gato". Pero no todo fue brillo y cámaras. El festival también pensó en los futuros talentos con talleres gratuitos: uno de Actuación frente a Cámara con el actor Yasser Michelén, que compartió técnicas y claves de interpretación, y otro de Caracterización, donde enseñaron cómo el maquillaje cinematográfico transforma personajes.

Y para que los invitados especiales y la prensa nacional se llevaran un buen sabor de boca –literalmente–, hubo un recorrido turístico por San Juan. Visitaron la Piedra de Anacaona y la Presa de Sabaneta. Y como aquí sin comida no hay paraíso, degustaron el tradicional chenchén con chivo en Marina Carnitas Fritas, con las atenciones del propietario Kelvin Valenzuela, y luego una cena especial en Terra Bistró y Benzán. ¡Una experiencia completa!

Está claro que el Maguana Festival de Cine no vino a jugar. Con esta primera edición, se está consolidando como una plataforma vital para que la industria del cine dominicano no se quede solo en la capital. Definitivamente, esto marca un antes y un después para la oferta académica y cultural de toda la región Sur. ¿Quién diría que San Juan sería nuestra próxima meca del cine? ¡A preparar la máquina de palomitas!