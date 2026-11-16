Famosos

La Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito se convirtió en el escenario de una fusión cultural única. Alina Abreu, la maestra que celebró sus 40 años de trayectoria artística, presentó “La Ciguapa”, un ballet original que unió el ballet clásico con la cultura dominicana.

Un Cuento Dominicano en Ballet

Imagínense esto: el telón se alza y de repente, estamos en un pueblito dominicano de 1950, celebrando la recogida del café. Con casitas de colores, canastas llenas de frutas, pilones, sombreros y unos vestuarios que gritaban campo, la primera escena nos enganchó de una vez. Mientras bailaban con esa alegría que solo los nuestros tienen, las abuelas (interpretadas por Carmen Virginia Rodríguez y Josmary Caro María) soltaron sus cuentos misteriosos. ¿El resultado? Un grupo de jóvenes, picados por la curiosidad, se tiró a la aventura en las profundidades de la montaña. ¡Qué intrépidos!

Y como la cosa se puso seria, la escenografía se transformó. De repente, estábamos en la mismísima Cordillera Central, con montañas, neblina, cascadas y esa luna llena que le da un toque extra al drama. Ahí fue donde el público conoció a las ciguapas, que salieron con sus zapatillas de punta color piel y esas cabelleras largas que son su sello personal. ¡Un look que definitivamente marcó la diferencia!

Magia en Escena: El Amor y lo Místico

El corazón de la trama fue, sin duda, el encuentro entre Laura Isabel Fernández, que encarnó a la ciguapa con una sensibilidad y fuerza impresionantes, y Alexander Duval, el “pilonero” que dominó la escena. ¡Un dúo que no necesitó ni una palabra para contarnos una historia de amor imposible! Esas cargadas elegantes, saltos enérgicos y giros impecables dejaron a los espectadores con la boca abierta y los aplausos explotando en la sala. ¡Un verdadero show!

La música, composición original de Junior Basurto Lomba, quien también dirigió la Orquesta Dominicana de Cine y Artes Escénicas (ODCAE), nos transportó a ese entorno natural y místico. Piezas como la “Danza de la cintas”, “Los flamboyanes”, “Vals de las campanas” y “Ciguas Palmeras” tejieron la historia, creando una atmósfera que te envolvía por completo.

Pero la cosa no se quedó ahí. La escenografía volvió a cambiar, llevándonos a una cueva donde nuestra ciguapa protagonista se enfrentó al juicio de la “Ciguapa madre” (Jeannie Alfonso) y sus hermanas (Carmen Amelia Arredondo y Grace Batista). Todo esto, con un elenco de lujo que incluía integrantes del Ballet Nacional Dominicano, mantuvo a todo el mundo con las emociones a flor de piel. Y la cereza del pastel: la actriz Laura Cadete, como “El Espíritu de la Montaña”, que llegó con una voz potente que nos envolvió en el drama, el suspenso y la magia ancestral de la obra. Su traje, diseñado por el maestro Leonel Lirio, fue un espectáculo visual por sí solo. ¡A otro nivel! La dirección teatral estuvo a cargo de Waddys Jáquez, el vestuario fue concebido por Magaly Rodríguez, la propuesta escenográfica fue de Fidel López y el diseño de iluminación de Emmanuel Ferry.

Un Final Que Enamoró al Público

Las horas fueron avanzando, y a las diez de la noche llegó el final con un beso. El amor imposible entre los jóvenes, incapaces de soportar la pena de estar separados, encontró su desenlace. El telón bajó suavemente, pero el público no se quedó sentado. ¡Una algarabía total! La gente de pie, aplaudiendo, silbando y con las caras brillando, como si hubieran presenciado una obra maestra. “¡Bravo, bravo!”, se escuchaba por todas partes, y es que ver a ese cuerpo de bailarines, con sus releves, pliés y sissonnes, materializando nuestra cultura criolla, fue algo increíble.

Alina Abreu, con una sonrisa de oreja a oreja, recibió un ramo de flores, ¡y algunas de las bailarinas principales también! El esfuerzo, los desafíos y la historia que había construido quedaron claros. “La Ciguapa” no es solo un personaje ahora, es un símbolo de memoria, identidad y legado para el país. Si esta obra no te hizo sentir el orgullo dominicano en cada paso, ¡entonces no sé qué lo hará!