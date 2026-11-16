Espectáculos

La destacada actriz dominicana Nileny Dippton puso el punto final a su agenda artística de 2026, ¡y de qué manera! Cerró con broche de oro su participación en "Las criadas", esa obra emblemática de Jean Genet que regresó al escenario de la Sala Carlos Piantini los días 30 y 31 de octubre, como parte del Festival Nacional de Teatro (FENATE) 2026. Este cierre es el resumen perfecto de un año que ha sido una verdadera joya para la intérprete, lleno de satisfacciones profesionales, reposiciones que nos volvieron a enamorar, estrenos que nos dejaron en shock y reconocimientos que ni se diga.

Nileny Dippton, una de las figuras más importantes de nuestro teatro, ha tenido un 2026 que reafirma su talento y su compromiso con las tablas dominicanas. La verdad es que la doña no para, y este año lo demostró con creces, manteniendo viva la llama de la actividad teatral en el país.

"Las Criadas": Un Cierre Épico

"Las criadas" no es cualquier obra, es un clásico del dramaturgo francés Jean Genet, y verla de nuevo fue una delicia. La producción estuvo a cargo de la Compañía Nacional de Teatro de la República Dominicana (CNT), bajo la dirección y adaptación de Fausto Rojas. ¿Se acuerdan cuando se estrenó en marzo de 2026 para celebrar el 80 aniversario de la compañía? Pues su regreso en FENATE 2026 fue una oportunidad de oro para reencontrarse con esta pieza. Esta adaptación contemporánea traslada el conflicto original de Genet a la residencia de un narcotraficante que está preso y su esposa, una figura de la televisión que Nileny Dippton interpretó magistralmente. ¡Imagínense el flow! Junto a ella, Cindy Galán, Johanna González y Pepe Sierra completaron un elenco que exploró esas relaciones de poder tan complejas, las tensiones sociales y los líos psicológicos que nos ponen a pensar en las apariencias y las desigualdades de la vida.

Éxitos y Reconocimientos en 2026

Pero "Las criadas" fue solo la cereza del pastel de un año que le trajo a Nileny muchísimas bendiciones. Su calendario artístico arrancó fuerte con la reposición de "ANA-KA-ONA, alba y ocaso" en enero. Esta producción, que ya es un referente en su carrera, le valió una nominación como Actriz de Teatro en los Premios Soberano 2026. ¡Claro que sí, reina!

Además, la actriz se lanzó con dos estrenos que sumaron nuevas experiencias a su trayectoria: la mencionada "Las criadas", donde la vimos como "la señora", y "Ecos de Sangre", del reconocido dramaturgo dominicano Giovanni Cruz. Y por si fuera poco, a esta trayectoria se le suma su participación en "Cecilia B", también bajo la dirección de Fausto Rojas, donde ya había recibido una nominación en los Premios Soberano 2022 en la categoría Actriz de Teatro por su propuesta interpretativa. O sea, que la diversidad de personajes y su búsqueda constante de nuevas formas de expresión escénica es lo suyo.

Llevando el Teatro al Interior

Nileny no solo se quedó en la capital, ¡no, señor! Otro momento clave de su 2026 fue la gira teatral "ANA-KA-ONA, alba y ocaso: Gira Nordeste 2026". Con esta iniciativa, llevó el teatro a diferentes escenarios de nuestra región nordeste, abriendo las puertas a nuevos públicos para que se enamoraran de las artes escénicas. Durante este recorrido, le llovieron los reconocimientos por su trabajo y sus aportes a la cultura. Recibió distinciones en el ámbito académico y legislativo, incluyendo la Universidad Católica Nordestana (UCNE) y la Cámara de Diputados, especialmente en el contexto de las actividades en la provincia María Trinidad Sánchez. ¡Qué orgullo! Estos premios no solo son un gran estímulo para ella, sino que también nos recuerdan la importancia de llevar el arte más allá de Santo Domingo, ¡que todo el país tiene derecho a disfrutar del buen teatro!

Mirando a 2027

Nileny Dippton valora el 2026 como un año de grandes satisfacciones, encuentros inolvidables y retos profesionales, con oportunidades para seguir haciendo lo que ama: el teatro. La verdad es que la pasión de ella se siente desde lejos. Ya se está proyectando hacia 2027 con nuevos retos y propuestas artísticas, lista para seguir explorando personajes, participando en producciones de calidad y aportando a nuestra cultura. Su recorrido este año es un ejemplo de que la perseverancia, la disciplina y el amor por el arte siempre dan sus frutos.

¿Y nosotros? ¡Pues estamos listos para lo que Nileny nos traiga el año que viene!