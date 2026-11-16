Famosos

¡Ay, Daniel Sarcos! Este fin de semana, el presentador, cantante y actor venezolano nos dio una probadita de su amor por la tierrita, pero también nos dejó con el corazón en la mano. El hombre estuvo en Santo Domingo como invitado del evento Self Love Experience, organizado por Mariela Encarnación, y parece que la conexión con la isla sigue más fuerte que nunca.

Después de lo que parece haber sido un encuentro intenso —menos de 48 horas, según él, pero bien aprovechadas—, Sarcos se despidió con un mensaje en Instagram que a cualquiera le saca una lágrima. “Siempre es difícil despedirme de ti. Te quiero y te extraño Santo Domingo de Guzmán, querida República Dominicana, en tus calles guardo historias, afectos, familia, triunfos, reveses y el cariño infinito de tu gente”, escribió el hombre, y la verdad es que se le notaba el sentimiento.

Obviamente, no se olvidó de darle las gracias a Mariela Encarnación y a todo el equipo de Self Love Experience por la invitación, con la esperanza de que se repita pronto. ¡Y ya eso nos puso a pensar!

Daniel aprovechó el viaje para retratarse con un montón de gente querida, incluyendo familiares y colegas venezolanos que han echado raíces aquí, como Beba Rojas y su esposo Fabio Velásquez. Imagínense el coro y el bonche.

Pero lo que de verdad nos tiene a todos con la boca abierta es la pregunta que soltó al final de su mensaje: “¿Será que es un primer paso para un retorno? ¿Qué dice mi gente de RD?”. ¡Ay, Daniel, no nos hagas esto! No des ideas que después el corazón se nos acelera de más. ¿Ustedes qué dicen, lo recibimos con los brazos abiertos si se nos muda de vuelta?