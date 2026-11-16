Espectáculos

En el ajetreo de las redes y las colaboraciones, donde todo el mundo quiere ser una “marca personal”, la verdad es que va más allá de acumular seguidores o aparecer en todos lados. La vaina es reconocer qué te hace diferente, tener una voz propia y que lo que dices sea coherente con lo que eres.

Esta visión la soltaron unas cuantas duras en una conversación que moderó Pamela Sued. Allí se juntaron la actriz y comediante Rosmery Herrand, la actriz y productora Nashla Bogaert, la influencer Mónika Leschhörn y Diana Mella, fundadora de Diccia Mahjong Club y Casa Diccia. Cada una, desde su esquina, nos tiró la clave de cómo han construido su identidad profesional, dónde ponen los límites para protegerse y qué han aprendido al convertir lo que les gusta en negocios que valen un cuarto.

¡Sé tú mism@ y triunfa!

Uno de los puntos más heavy de la charla fue no sacrificar tu chispa creativa por complacer a los demás. Rosmery Herrand, la que nos mata de la risa con sus personajes, nos contó que su sello fue algo súper espontáneo. Sus primeros contenidos salieron del alma, sin responder a una fórmula previamente establecida. La interacción con su comunidad le permitió reconocer qué conectaba con el público y desarrollar un estilo propio. Por eso, Rosmery no está dispuesta a negociar el respeto a su identidad creativa, sobre todo cuando trabaja con marcas que quieren su imagen. Reconoce que siempre habrá opiniones y sugerencias sobre el contenido que debería producir, pero considera que lo que la diferencia es hacer aquello con lo que se siente identificada.

Por otro lado, Mónika Leschhörn se metió de lleno con la autenticidad en las redes y las colaboraciones. Para esta creadora de contenido, decir que sí a una marca es porque realmente le conecta lo que ofrecen. Su criterio es una responsabilidad compartida: con las empresas que confían en ella y con la comunidad que sigue sus consejos. Ella tiene claro que una colaboración es un éxito cuando ninguna de las partes pierde su credibilidad. Una marca puede pagar por una foto o un post, pero eso no significa que automáticamente tenga acceso a la confianza que Mónika se ha fajado para construir con sus seguidores. Y ojo, que la credibilidad es de los activos más valiosos de una marca personal, ¡no se compra solo con visibilidad!

Crece sin perder la chispa

La conversación también nos puso a pensar en cómo evolucionar sin perder tu esencia. Nashla Bogaert, nuestra actriz y productora top, soltó que construir una marca alrededor de tu persona implica fajarse y trabajar sin parar en tu crecimiento. Según ella, tener un nombre que suene o una reputación hecha puede que te abra puertas, pero no te garantiza que los proyectos se mantengan sin meterle el pecho. Ella defendió la importancia de que uno se dé permiso a cambiar de idea, a explorar cosas nuevas y a desarrollar otras versiones de sí mismo. La clave, pa' ella, está en saber cuáles son esos valores que deben quedarse intactos —como tus principios y tu identidad— y cuáles pueden transformarse con el tiempo. También nos reveló un palo que ha aprendido: a delegar y confiar en gente que entienda su visión. A veces, querer controlar cada detalle te puede frenar, así que aprender a soltar también es parte del negocio.

Tu pasión, tu negocio

Desde la visión empresarial, Diana Mella nos explicó cómo sus gustos personales fueron el motor de sus negocios. Casa Diccia, por ejemplo, nació porque ella quería un lugar donde encontrar cosas que le hicieran la vida más fácil y donde pudiera tomarse un café tranquila, sola o acompañada. Otras iniciativas le surgieron de cosas que ya le gustaban hacer, sin que al principio hubiera una estrategia de negocio súper definida. Su experiencia demuestra que lo que a ti te encanta puede conectar con un montón de gente más. Diana cree que compartir lo que de verdad disfrutas atrae a una comunidad que tiene tus mismos intereses. Por eso, pa' ella, la autenticidad debe mantenerse tanto en lo que comunicas en digital como en las experiencias que ofreces en tus espacios físicos.

No corras tras los likes, ¡construye!

Al hablar de cómo empezar a construir una marca personal, todas estuvieron de acuerdo en que la cantidad de seguidores no es lo primero que debería quitarte el sueño. Mónika Leschhörn nos invitó a darnos cuenta de lo particular que es nuestra forma de ver y entender el mundo. Diana Mella insistió en la importancia de mostrarte tal cual eres, sin vergüenza de quién eres.

Nashla Bogaert, por su parte, hizo hincapié en desarrollar un criterio propio antes de tirarte a construir una marca. Esto significa investigar, profundizar y cuestionar lo que la gente da por sentado, en vez de repetir lo que dicen los demás. Rosmery Herrand remató la idea recordándonos que cada persona tiene algo único que aportar, aunque a veces parezca que ya todo está inventado. ¿Y tú, ya te atreviste a ser tú mism@ en las redes?