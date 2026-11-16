Espectáculos

Agárrense, que Nahiony Reyes, esa comunicadora que tanto queremos, se abrió en canal en el programa "Divertido con Jochy" y nos soltó una confesión de esas que te dejan con la boca abierta: ¡ella revisaba el celular de su esposo, el político Abel Martínez! Sí, tal cual lo leen, la presentadora confesó que revisó el celular en varias ocasiones, especialmente durante el primer año de matrimonio.

Pero no se me pongan dramáticos, que ella misma aclaró que ya esa etapa de "buscaproblemas" quedó en el pasado. Nahiony explicó que entendió que esa práctica podía convertirse en una fuente innecesaria de conflictos y dejó de hacerlo. "Yo solté eso, porque buscándose un problema uno, ya tranquilidad total, porque uno va madurando", expresó. ¡Más de uno se sentirá identificado con esa etapa de curiosidad extrema!

En la misma entrevista, el propio Jochy Santos, con esa chispa que lo caracteriza, comentó sobre su aparente "doble personalidad" y su signo zodiacal, Capricornio. Reyes reconoció que tiene un carácter fuerte.

Y hablando de carácter y retos, la conversación se puso seria (pero con ese flow nuestro) cuando tocaron el temazo de su nuevo desafío profesional: ¡Nahiony será conductora de los Premios Soberano 2027! La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) la anunció junto al humorista Juan Carlos Pichardo para comandar esa importante noche. Se trata de una de las principales vitrinas del entretenimiento dominicano.

Para que todo salga a pedir de boca, Nahiony ya está recibiendo asesoría de lujo. En el mismo programa, Georgina Duluc le aconsejó que se aprenda el guion al dedillo. ¡Y con razón! Hay que estar preparada para cualquier corte inesperado o cambio de último minuto que pueda surgir durante la transmisión en vivo.

Por su parte, Caroline Aquino, quien también compartió panel en la entrevista, le dio unos tips claves: involucrarse activamente en la construcción del libreto y ponerle un ojo clínico a la selección de sus vestuarios.

Con todos estos consejos y confesiones picantes, Nahiony Reyes ya está calentando motores para el 2027. ¿Creen que logrará un Soberano impecable o que los nervios le jugarán una pasada y terminará revisando el teleprompter como si fuera el celular de Abel? ¡Queremos saber su opinión!