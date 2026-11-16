Famosos

Sexappeal, uno de los salseros dominicanos que siempre pone el swing, acaba de soltar su más reciente sencillo, "Para que seas feliz". Este temazo, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, es la antesala de su esperado nuevo álbum de estudio, y la verdad es que nos tiene a todos con la boca abierta esperando el disco completo.

Con el respaldo de la compañía Los 4 Fantásticos, que preside el empresario Manny Espinal, "Para que seas feliz" llega con una interpretación que, ¡honestamente!, está cargada de esa fuerza vocal y ese sentimiento que son la marca de la casa de Sexappeal. La canción apuesta por un sonido fresco y súper bailable, pero sin dejar atrás la esencia romántica que lo ha hecho brillar aquí y fuera del país durante toda su carrera. ¡Es que el hombre sabe lo que hace!

Detrás de esta joya musical está el maestro Isaías Leclerc, quien se encargó de la producción y los arreglos. Y no se fue con cualquiera, eh. Isaías armó un equipazo de músicos e ingenieros de primer nivel para asegurarse de que esta pieza sonara con los estándares más altos de calidad. ¡Y vaya si lo logró!

Los coros son un lujo aparte, con las voces de Henry García, Angelito Vallenilla y Vicky María, que le dan a la canción un sonido robusto y orgánico que resalta aún más el talento de Sexappeal. En la percusión, Caliche Sabogal le dio durísimo, mientras que Milton Salcedo se lució en el piano y los teclados. Rodhen Santos en las trompetas y Elvis Lantigua en los trombones completaron la orquesta con un flow impecable.

En la parte técnica, la cosa también fue de otro nivel. Axel Mansilla y Patrick Vargas grabaron el tema en los estudios Alex Mansilla Estudio y Dímelo Patrick Estudio. La mezcla corrió por cuenta de Juanchy Tavares, y la masterización fue un trabajo de Raúl Canela. Con todo este dream team, es obvio que el tema está listo para sonar en cualquier parte del mundo con una calidad brutal.

Con "Para que seas feliz", Sexappeal está arrancando una nueva etapa promocional que incluye una gira intensa por los medios y un montón de presentaciones en vivo. Es como quien dice, calentando el terreno para que cuando su álbum completo salga, ¡nadie se quede sin saberlo! ¿Están ready para lo que viene?