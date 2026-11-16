Espectáculos

¡Señores, agárrense bien que la bachata acaba de romper todos los esquemas en Argentina! Romeo Santos, nuestro mismísimo Rey de la Bachata, y Prince Royce, el Príncipe de origen dominicano, se unieron en un desmonte musical épico en el estadio Vélez Sarsfield. Con más de 45 mil fanáticos coreando cada canción, el lugar estuvo completamente agotado, demostrando que cuando estos dos talentos se juntan, ¡la vaina se pone buena de verdad y hace historia!

Este junte estelar, que forma parte de su esperadísima gira Mejor Tarde Que Nunca Tour, era uno de los encuentros más comentados en toda la música latina, y la verdad es que superó las expectativas. Desde el primer momento, con una producción escénica de primer nivel y una energía que te atrapaba, la química entre ambos artistas era innegable. Abrieron el show con un bloque dedicado a su reciente proyecto en conjunto, Better Late Than Never, y la gente desde abajo ya estaba vuelta loca, confirmando que la espera valió la pena.

Por más de dos horas intensas, el concierto fue un sube y baja de emociones que atravesó distintas generaciones. Ambos se botaron en el escenario, alternando segmentos individuales que resaltaban su identidad artística con momentos compartidos que encendían más la euforia. Romeo, con ese magnetismo y sensualidad que lo caracterizan, dejó a todos suspirando, mientras Prince Royce conquistaba con su carisma fresco y esas melodías pop que se te pegan. Escuchar clásicos como Propuesta Indecente, Darte un Beso, Llévame Contigo, Ay! San Miguel y La Diabla en vivo, con esa energía brutal de 45 mil voces, ¡eso sí que no tiene precio y te pone a bailar como sea!

La complicidad entre El Rey y El Príncipe fue la cereza del pastel de una noche inolvidable. Los cruces sobre el escenario y la respuesta constante del público convirtieron Vélez en una verdadera celebración de la música caribeña. Antes de la capital, la gira también había tenido una escala en Córdoba, donde la dupla se presentó en el Estadio Kempes. Con más de ochenta presentaciones en veinte países, la gira sigue demostrando que la bachata está más viva que nunca, uniendo generaciones y estilos. La conexión con el público argentino quedó clarísima: ¡está más fuerte que nunca!

Así que ya lo saben, cuando Romeo y Prince Royce deciden unirse, lo que viene es pura historia. ¿Quién más está esperando que esa gira llegue aquí?