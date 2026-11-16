Famosos

El humor se convirtió en el punto de encuentro perfecto entre Venezuela y República Dominicana, ¡y todo gracias al creador venezolano Kleiver Fajardo, el que todos conocemos como Soy Kleiii! Él se botó con dos presentaciones en nuestro país que pusieron a todo el mundo a conectar, desde los que somos de aquí hasta las comunidades venezolana y dominicana.

Con sus personajes que nos tienen vuelto locos en las redes —Olga, Andrea y Nohelí—, Soy Kleiii llevó una propuesta de comedia que ya ha trascendido las pantallas. La gente se gozó cada situación cotidiana y esas expresiones tan propias de la cultura venezolana que, aunque diferentes, lograron conectar con un público de distintas nacionalidades, ¡un éxito rotundo!

La primera parada fue en el Hard Rock Café Santo Domingo. Eso fue una función de comedia interactiva donde las comunicadoras venezolanas Jessica Pereira y Oriana Falla fueron las presentadoras, La noche reunió a los fans del creador y a muchas personalidades ligadas a las comunidades dominicana y venezolana, demostrando que el humor es la clave para celebrar nuestras raíces y estrechar lazos.

Al día siguiente, la gozadera siguió en Chic Cabaret, Punta Cana. Este formato Dinner Show fue un palo: ¡se vendieron todas las entradas! Unas 250 personas se reunieron para una velada que lo tenía todo: gastronomía de primera, espectáculo en vivo y una celebración temática que nos transportó a las fiestas venezolanas de antaño. Y como si fuera poco, después del show de Soy Kleiii hubo un after party con música, DJ y un open bar premium, ¡pa' que la gente siguiera el relajo y viviera la cultura festiva venezolana sin límites!

La conexión que Soy Kleiii logra con su público es brutal, y no es de extrañar con más de 3.2 millones de seguidores entre Instagram y TikTok. Gracias a sus personajes, muchos fuera de Venezuela han podido conocer un chin de sus costumbres, sus frases y ese sentido del humor único. La producción general de ambas funciones estuvo a cargo de Producciones Giank, bajo la dirección de Giancarlo Beggio, quienes junto a su equipo y el respaldo de marcas como Jae Luxury Homes, Denger, Moztue, Nux Salón y Spa, Ponche Pepi, Chicha Vikan2, Rent A House, Grad2s y Bifocal Studio, hicieron posible este encuentro cultural. Al final, lo que quedó fue la confirmación de que el entretenimiento es la mejor vía para tender puentes y celebrar el talento latinoamericano aquí en nuestra República Dominicana.

¿Quién dijo que para conectar hace falta hablar el mismo idioma? ¡Con una buena risa, ya estamos en familia!