Famosos

¡Kapo le puso el alma a su primer concierto en República Dominicana el pasado sábado 14 de noviembre de 2026! El pana, que lleva 15 años fajándose en la música, demostró por qué ahora tiene a todo el mundo pegao con su afrobeat. El Óvalo de la Feria Ganadera se convirtió en el escenario perfecto para una noche épica, donde el público dominicano le devolvió con creces el cariño y el apoyo que Kapo tanto buscó para que sus canciones sonaran fuera de Colombia.

Y es que, antes de explotar internacionalmente en 2024 con temazos como “Ohnana” y “Uwaie”, Kapo la sudó y feo. Durante la noche, el artista no aguantó las ganas y soltó la anécdota de cuando se “coló” en unos premios en Punta Cana. ¡Imagínense eso! Nadie lo conocía ni lo habían invitado. Él mismo bromeó con que en ese entonces no vio a tanta gente. ¡Qué vuelta da la vida!

La noche, bajo la producción de Pav Events, arrancó a las 9:36 de la noche con “Imagínate”, su palo con Danny Ocean que los puso número uno en la lista Latin Pop Airplay de Billboard. De ahí pa'lante, la energía no bajó ni un segundo; no hubo quien parara la fiesta. El repertorio fue una locura total, con éxitos como “Ruff”, “Carita angelikal”, “Karazong”, “Aloh aloh”, “Passoa”, “Baúl de los recuerdos”, “Playa fría”, “Ily”, “Qué pecao” y “Kingston”, que pusieron a la gente a bailar y a corear como si no hubiera un mañana. ¡Puro fuego!

Pero si hubo un momento que nos hizo apretar el corazón, fue con “No Cry”. Esa canción transformó el Óvalo en un mar de sentimientos, donde la gente se abrazaba y cantaba a todo pulmón esas letras que hablan de amores imposibles. ¡Ahí sí que la emoción se desbordó!

Kapo no se quedó corto, y hasta se cambió tres veces de ropa para el deleite de la gente. El exponente de afrobeat agradeció a su fanaticada dominicana por apoyarlo. Para el cierre, junto a sus bailarines y su banda, se despidió con “Uwaie”, el tema de su álbum “Por si alguien nos escucha”, que de paso, le valió un Álbum Top Latin Pop del Año en los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Y pa' que sepan que esto no para, el 19 de noviembre llega su próximo estreno, y en el show interpretó un adelanto de “Owa” (“Renacer”). ¿Quién más está ready para lo que trae Kapo?