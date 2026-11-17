Famosos

¡Ay, Dios mío! La Bichota, Karol G, tuvo que aplazar el concierto previsto para el domingo en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Según informaron los organizadores Ocesa y Ensō en un comunicado, la decisión se tomó “priorizando su salud y bienestar”, sin precisar el padecimiento de la artista.

Esta presentación, que era la última de su paso por México, ahora está pautada para mañana, martes 17 de noviembre, en el mismo lugar. Los organizadores lamentaron que la cantante no pudiera compartir la noche del domingo con quienes esperaban acompañarla, y agradecieron el cariño, la energía y la comprensión de sus seguidores. ¡Eso sí que es tener un público fiel!

Este show del domingo era el broche de oro para sus seis fechas en suelo mexicano: tres conciertos en Monterrey el 6, 7 y 8 de noviembre, y los otros tres en la capital, que iban del 13 al 15 de este mes. Su gira ‘Viajando por el mundo, Tropitour’ está arrasando con 63 conciertos confirmados en distintos países y más de un millón de boletas vendidas solo en la etapa de Norteamérica. ¡Un palo!

El pasado jueves, la cantante colombiana se llevó a casa dos Latin Grammy: mejor álbum de música urbana por su disco ‘Tropicoqueta’ y mejor interpretación de reguetón por ‘Verano Rosa’, su colaboración con Feid.

Para los que ya tenían su taquilla, no le den mente, que las entradas son válidas para la nueva fecha. Si alguien quiere su dinero de vuelta, puede entrar a su cuenta de Ticketmaster y pedir la info para el reembolso. ¿A quién le toca esperar un día más por el perreo?