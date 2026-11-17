Espectáculos

Britney Spears, la que nos hizo bailar con "Baby One More Time" y "Oops!... I Did It Again" y se convirtió en un ícono global desde sus inicios en el Mickey Mouse Club, ahora nos sorprende con un giro lejos de los escenarios. La cantante está lista para una nueva etapa en los negocios, dejando a un lado, por ahora, los estudios de grabación.

El brillo oculto de B Tiny

Desde hace aproximadamente un año, Britney ha estado inmersa en un proyecto muy personal: B Tiny, su propia línea de joyería. Imagínense a la mismísima Britney metida en el diseño de cada pieza, buscando que su estilo tan único se traslade a los accesorios. ¡Nos encanta cuando las reinas se reinventan!

El pasado viernes 13 de noviembre, la página web de B Tiny apareció en internet con un mensaje que, para ser honestos, nos dejó con la intriga: “Bueno, entonces… he estado guardando un secreto. Uno pequeño… bueno, ¡quizás TINY!”. La página ya tiene una lista de espera para que los fanáticos se apunten, pero todavía no sueltan ni una foto ni los precios. ¡Qué suspenso!

Una fuente cercana a la artista confirmó que este era el negocio secreto que Britney preparaba desde hacía meses. Y ojo, que esto no es un "merch" cualquiera; se trata de una iniciativa súper personal, un sueño que ella y sus fans esperaban desde hace más de 20 años. ¡Eso es dedicación y visión a largo plazo!

¿Cómo lucirán las joyas de Britney?

La colección B Tiny promete una estética súper femenina, llena de color y con inspiración festivalera. Según se ha filtrado, la propuesta incluirá accesorios en tonos turquesa y rosado, con un estilo que recuerda a las piezas artesanales de plataformas como Etsy, pero a una escala mucho mayor.

Y no es que Britney solo ponga su nombre. Se dice que la cantante está muy involucrada y que nada se fabrica si ella no le da el visto bueno. Es decir, cada pieza tiene el sello genuino de la princesa del pop. Otra persona con información privilegiada aseguró que Britney ha dirigido personalmente el diseño de las joyas y que esto no es merchandising, sino una verdadera línea de joyería.

Para que se hagan una idea del estilo, lo describen como los textos de sus publicaciones de Instagram convertidos en joyas para llevar a un concierto, a un festival, a una cita o a una noche con amigas. ¡Nosotros ya queremos ver eso!

¿Cuándo podemos comprarlas y qué más celebra Britney?

Aún no hay una fecha oficial de lanzamiento para B Tiny, pero una fuente adelantó que la colección estará a la venta en los próximos meses. ¡Así que a estar pendientes, que en las siguientes semanas nos darán más detalles! Por ahora, a registrarse en la página y a esperar.

Este anuncio de su nuevo negocio llega justo cuando Britney celebra otro gran momento: los 25 años de su álbum "Britney", lanzado el 6 de noviembre de 2001. Para conmemorar, las disqueras Legacy Recordings de Sony Music y RCA Records prepararon una edición especial. Esta incluye las canciones originales y once temas adicionales, cinco de los cuales ¡nunca antes habían salido a la luz! Estamos hablando de "Right Now (Taste the Victory)", "She’ll Never Be Me", "Am I A Sinner", "When I Say So" y "My Big Secret". La versión extendida ya está disponible en formato digital, y para los coleccionistas, habrá ediciones físicas en CD y vinilo doble (2LP) a partir del 22 de enero de 2027. ¡Doble emoción para los fans!

Así que, entre joyas y música, ¿con qué nos sorprenderá la reina del pop próximamente?