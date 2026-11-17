Famosos

La Fundación Ballet Concierto Dominicano se está botando por sus 45 años de trayectoria y nos trae de vuelta “El Cascanueces: El sueño de Clara” al Anfiteatro Nuryn Sanlley, en el Parque Iberoamérica. Apunta las fechas: 4, 5 y 6 de diciembre de 2026. Y sí, escuchaste bien, ¡es gratis! Si quieres ver esta joya, pasa por la oficina del parque para buscar tus pases; te dan hasta cuatro brazaletes por persona. Así que no hay excusa para no llevar a toda la ganga.

Para los que no están en el chisme del ballet, la Fundación Ballet Concierto Dominicano es una institución clave que ha puesto a muchos bailarines a brillar y Carlos Veitía, su director artístico y coreográfico, está al frente de esta producción.

La historia detrás del baile

Esta producción viene con la dirección artística y coreográfica de Carlos Veitía, y la producción general y ejecutiva está en manos de Sarah Esteva. Agárrense, porque la historia es la de siempre con un twist. Retoman la música clásica de Piotr I. Tchaikovsky y a los personajes que ya conocemos, pero esta vez, la cosa se centra en Clara. Imagínense el drama: su prometido, Hans Peter, tiene que irse a la guerra, ¡qué fuerte! Clara, en medio de la incertidumbre, se refugia en un sueño donde sus miedos, deseos y recuerdos de la niñez se mezclan con la fantasía. Y para ponerle más sazón, aparece Drosselmeyer, su padrino e inventor, con la frase matadora de que el amor es tan potente que puede traspasar el tiempo. La trama se mueve entre la ausencia, la incertidumbre y esa esperanza de un reencuentro que nos tiene con el corazón en la boca. Veitía destacó el recorrido de la institución y su trabajo en la formación de bailarines y la difusión de la danza en el país.

Un elenco que lo da todo en tarima

El escenario se llenará de talento con bailarines profesionales de la compañía y hasta estudiantes de la academia, que le darán vida a los personajes infantiles y juveniles. ¡Eso es una señal de que la nueva generación viene dura! El mismo Veitía confirmó que los artistas que veremos en escena son parte activa de Ballet Concierto Dominicano y se mantienen en una preparación constante. ¡Imagínense el nivel! El elenco principal está encabezado por Gisel Río como la Clara de esta historia, y Pablo Paredes se luce doblemente como Hans Peter y El Cascanueces. Luis Pérez Ovalle será Drosselmeyer, y Stevens Heredia se pone en la piel del Rey de los Ratones. Además, Lya Gómez y Diana Dopico alternarán los papeles de Mamá y el Hada de Caramelo, y Sander Robert será Papá y el Consorte. Las coreografías, que prometen dejarnos boquiabiertos con las danzas de carácter, el Vals de las Flores y otros pasajes del repertorio, son obra de Chantal Soler, Yeri Peguero, Patricia De León y Silvia Crespo, siempre bajo la supervisión de Veitía.

La magia detrás de escena

Para que este show se vea de revista, hay un equipazo trabajando sin parar. La escenografía es una creación de Fidel López, con la realización de SKENE Taller de Diseño, que seguro nos transportará a ese mundo de fantasía de Clara. Y el vestuario, que es clave para que todo luzca impecable, está a cargo de Juan Carlos Tavárez, Renata Cruz y Sergia Arias. La producción de línea la lleva Yvett Malena. Y como estamos en el siglo XXI, la iluminación y los recursos audiovisuales van a ser el complemento perfecto para cada ambiente de la historia, dándole ese toque especial a todo el montaje.

Esta vuelta de “El Cascanueces” al Anfiteatro Nuryn Sanlley no es un capricho; es como volver a los viejos tiempos. Entre 2015 y 2016, durante la época de Brillante Navidad, la compañía hizo 40 funciones de esta misma obra, ¡y Veitía dijo que asistieron unas 200,000 personas! O sea, que el público ya sabe que esto es calidad. Y obvio, para que esto fuera posible, hay un coro de patrocinadores que se sumaron, como Banco Popular, Grupo SID y Grupo YAS, junto a otras empresas e instituciones que apuestan por la cultura. ¡Un súper palo que no te puedes perder! ¿Ya sabes con quién vas a buscar tus brazaletes?