Espectáculos

Raúl de Molina se tomó muy en serio el espíritu de Thanksgiving y terminó disfrazado de pavo. Pero lo que realmente llamó la atención fue que, en medio de la celebración, no se pudo resistir a darle una tremenda mordida a un pan navideño.

El presentador aprovechó el ambiente de disfraces y ocurrencias para hacer una reflexión emotiva junto a Clarissa Molina sobre las razones por las que se sienten agradecidos este año. La actriz y reportera también confesó si ha preparado el tradicional pavo en Acción de Gracias y compartió cómo se imagina celebrando esta fecha en el futuro.

Eso sí, para Raúl el menú siempre es un tema polémico. El conductor confesó que celebra cada año en casa de su cuñada y que el plato principal siempre es el pavo, algo que él ha dicho que no le agrada comer. Esta vez, el presentador explicó la razón detrás de su rechazo al platillo tradicional.

La comedia también estuvo presente con Carlitos 'el productor'. Raúl no podía creer que Carlitos hubiera engordado por todo lo que comió durante el festín del Día de Acción de Gracias, quien llegó con "cara de pavo".

La celebración estuvo llena de disfraces, ocurrencias, buenos deseos y una mesa con deliciosos platillos.