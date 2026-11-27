Famosos

Brad Pitt y Angelina Jolie pusieron fin a la disputa legal por la venta de un viñedo francés que habían comprado juntos. El anuncio llegó este miércoles, según informó la expareja, a través de un comunicado breve donde las estrellas de Hollywood no dieron detalles sobre el acuerdo relativo al Chateau Miraval, la finca que se volvió el centro de un divorcio muy complicado.

En el texto, aseguraron que llegaron a un acuerdo extrajudicial por el mejor interés de su familia y aclararon que no harán más comentarios. Además, lanzaron un aviso directo sobre las declaraciones que circulan en la prensa.

Para los que no están al día con el chisme, el lío empezó porque Jolie vendió su parte de la bodega a una filial del Grupo Stoli. Pitt alegó en documentos judiciales que esa venta violaba un acuerdo que exigía la aprobación de ambos. Jolie respondió con una contrademanda acusando a su esposo separado de ser "vengativo".

Un historial pesado

La pelea por el negocio era solo la punta del iceberg. Jolie afirmó anteriormente que Pitt se negó a comprar su parte de la bodega porque ella no quiso firmar un acuerdo de confidencialidad. Según su equipo legal, esto era un intento de silenciarla sobre presuntos abusos domésticos.

Entre las acusaciones más fuertes, Jolie mencionó un incidente en un jet privado en septiembre de 2016, donde afirmó que Pitt "estranguló" a uno de sus hijos y golpeó a otro mientras volaban de California a Francia. Cabe destacar que nunca se presentaron cargos penales por estas acusaciones.

La pareja se separó en 2016 tras 12 años juntos y tener seis hijos en común, pero el divorcio fue tan conflictivo que no se formalizó hasta 2024.