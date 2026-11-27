Famosos

Si no tienes plan para estos días, prepárate porque la ciudad se pone activa. Entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, los escenarios de Santo Domingo y Santiago se activan con una variedad de géneros que van desde el rock y el pop hasta los sonidos alternativos y bandas sonoras de cine, con artistas tanto nacionales como internacionales.

Natalia Jiménez, la cantante española y exvocalista de La 5a Estación, vuelve al país para presentarnos "La Jiménez Parte 2". Este espectáculo no es solo un repaso de sus éxitos, sino que incluye homenajes a las voces más grandes de la música hispanoamericana. Jiménez le da un espacio especial a su conexión con la música mexicana, la cual se fortaleció gracias a su encuentro artístico con Juan Gabriel. El repertorio también rinde tributo a otras grandes figuras de la música hispanoamericana. La cita es el domingo 29 de noviembre a las 8:00 pm en el Teatro Nacional, con boletas disponibles en Uepa Tickets.

Merengue, rock y sonidos alternativos

Por el lado nuestro, Manny Cruz se lanza a celebrar el Día del Merengue por cuarto año consecutivo. Lo interesante es que esta vez la fiesta sale de Santo Domingo y llega por primera vez a Santiago. El cantante, que ya suma 19 años de trayectoria artística y diez como solista, se presentará con su orquesta, bailarinas e invitados especiales. Entre sus canciones estará también su colaboración con Juan Luis Guerra. Este concierto es gratuito y se llevará a cabo hoy viernes 27 de noviembre a las 7:00 pm en el Anfiteatro de la PUCMM, Santiago.

Para los que prefieren algo más íntimo, Tony Almont presenta su propuesta Solo. El vocalista de Toque Profundo deja de lado la puesta en escena habitual de su agrupación para mostrar una faceta diferente como cantante y compositor, acompañado únicamente por su guitarra. Es una oportunidad para escuchar sus canciones y composiciones personales tras una trayectoria de más de tres décadas. El encuentro es el sábado 28 de noviembre a las 9:30 pm en The Bulldog Pub, con entradas vía Tix.do.

Si lo tuyo es lo alternativo, el camino hacia Isle Of Light 2027 arranca con el Kickoff Party. Los protagonistas serán Planta Industrial, el dúo dominicano que mezcla post-punk, dark wave, electrónica, pop y rap en spanglish. También se suman a la programación Yisoz, quien ganó El Spotlight 2026, y el DJ Sesso. La fiesta es el sábado 28 de noviembre a partir de las 8:00 pm en Los Reales Colonial, con boletas en Eventim.

Cine, solidaridad y hasta música para perritos

La música de la pantalla grande llega con "Todo Hollywood Vol. 2". Se trata de un espectáculo sinfónico donde la Filarmónica de Santo Domingo, dirigida por Amaury Sánchez, comparte escenario con un grupo de voces dominicanas: Frank Ceara, Héctor Aníbal, Laura Rivera, Nairoby Duarte, Guille Martín, Valeria Dávila, Isa Meredith y Lemar. El objetivo es revivir las bandas sonoras más memorables del cine el sábado 28 de noviembre a las 8:30 pm en el Teatro Nacional, con boletas en Uepa Tickets.

Una de las propuestas más curiosas es Candestino, conciertos creados por el cantautor español Román Mosteiro específicamente para perros. Estos encuentros regresan al país por segunda vez con un formato acústico donde los niveles de sonido están controlados y hay supervisión de especialistas en conducta canina, asegurando que los peludos y sus dueños disfruten sin estrés. Lo mejor es que la recaudación irá para la Fundación La Merced. La cita es el domingo 29 de noviembre a las 5:00 pm en el Parque Iberoamérica, con taquilla solidaria y el requisito indispensable de llevar un perro.

Para cerrar con broche de oro, Casa de Teatro organiza una jornada artística el domingo 29 de noviembre desde las 5:00 pm. El evento incluye música, poesía y danza para recaudar fondos destinados a comprar medicamentos para niños cubanos con cáncer. Participan artistas como Diomary La Mala, José Antonio Rodríguez, Celestino Esquerré, Lenny Abreu, Claudio Cohén y Manuel Jiménez. Además, como la fecha coincide con el cumpleaños de Silvio Rodríguez, habrá un homenaje al cantautor cubano con varias de sus canciones. Para asistir, se solicita un aporte de RD$1,000 o más a través de Cáritas Dominicana.

¿Cuál de todos estos planes es el que más te tienta para empezar el fin de semana?