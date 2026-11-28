Espectáculos

La cosa se puso seria con los boletos. Romeo Santos y Prince Royce acaban de anunciar que tendrán una tercera y última función de su espectáculo «Mejor tarde que nunca» el 14 de febrero en Santiago.

Esto llega después de que las dos primeras presentaciones se agotaran en menos de 24 horas, así que ya sabemos que el deseo por ver a estos dos juntos está a otro nivel. Esta es la tercera y última función anunciada.

Imagínate pasar el día de San Valentín con el Rey de la Bachata y Prince Royce en el mismo escenario; eso sí es un planazo.