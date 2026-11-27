Espectáculos

Se acabó el misterio. Romeo Santos y Prince Royce anunciaron que el 12 de febrero de 2027 se presentarán en el Estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros. Este concierto será el cierre oficial de su gira internacional «Mejor Tarde Que Nunca».

La noticia cayó como un balde de agua fría (de la buena), porque República Dominicana ni siquiera aparecía en las paradas que habían anunciado originalmente. Al final, el país sí entró en el mapa y, para colmo, le tocará el honor de cerrar el espectáculo.

Romeo Santos no se quedó callado y pidió en sus redes que se reporte El Cibao con el emoji de la bandera dominicana, asegurando que esto se cierra «en GRANDE». Si quieres asegurar tu puesto, activa la alarma porque las boletas salen mañana viernes 27 de noviembre a las 10:00 de la mañana.

Este tour latinoamericano empezó fuerte en Guatemala, donde los artistas dominicanos llenaron el Estadio Cementos Progreso con más de 18,000 personas y agotaron todas las entradas. Después de eso, la gira siguió recorriendo Centroamérica, Sudamérica, México y Curazao.

Lo curioso es que, según el calendario que se había soltado al principio, todo debía terminar el 14 de noviembre de 2026 en el Estadio Vélez de Buenos Aires, Argentina. Pero bueno, el título de la gira no miente: llegó «mejor tarde que nunca» para nosotros.

¿Quién más tiene el corazón acelerado esperando que den las diez de la mañana para comprar su entrada?