Espectáculos

GTA VI está picando y la gente ya está loca por tirarle mano. Y si el juego es en Miami, ¡obvio que tenía que venir con una estación de radio que nos ponga a perrear como e'!

Pues miren qué bendición: crearon Cocoteo FM, y de una vez les digo que no es cualquier vaina. Está conducida nada más y nada menos que por Bad Bunny y por la dura RaiNao. ¡Imagínense el flow y la autenticidad que eso le mete a la emisora! Esto es lo que uno quiere pa' tirarse a correr por Vice City con la música a to'a, sintiendo la vibra caribeña en cada esquina virtual. De verdad que se botaron.

Si lo tuyo es el dembow que te sube la presión, el reggaeton pa' la rumba, la bachata que te llega al alma, o el trap que te hace prender la pista, aquí hay pa' que te jartes. La lista de canciones es un palo detrás de otro, como pa' no pararle al botón de 'play'.

Desde Anuel AA con Amanece (feat. Haze) hasta Arca con Sandunguea, pasando por Axel Rulay con la remezcla de Si Es Trucho Es Trucho junto a Farruko y El Alfa. También Bad Bunny trae dos temas, EoO y Otra Noche en Miami.

Pero espérense, que los bombazos dominicanos no pueden faltar, ¡obvio! ¿Ustedes vieron que Chimbala y Omega están ahí con Se Me Nota (Agárrame)? Y también El Alfa, CJ, Chael Produciendo y El Cherry Scom con La Mamá de la Mamá. Y sin dejar de mencionar a Tokischa con Bulin 47 y su CELOS.

También tenemos a nuestro Rey de la Bachata, Romeo Santos, con Canalla junto a El Chaval de la Bachata, eso es para los que le gusta lo romántico pero con esa sazón que solo la bachata dominicana tiene. Y pa' los que les gusta mover el esqueleto al ritmo del merengue que te prende el alma, ¡Elvis Crespo dice presente con Nuestra Canción! ¡Se pasaron con la selección, de verdad que sí!

Además, la lista es larga y tiene de todo para todos los gustos: Farruko con Pepas, FEID con CHORRITO PA LAS ANIMAS, KAROL G y Mariah Angeliq con EL MAKINON, y Young Miko con Ni Le Cabe, demostrando que las nuevas generaciones vienen con todo y sin miedo. Jhayco, Rauw Alejandro, Myke Towers, Tainy... ¡es que no falta nadie de los que están rompiendo ahora mismo en la escena urbana!

Con todos estos 'bangers' sonando mientras uno anda a toda velocidad por Vice City, el juego se pone de otro nivel. De verdad que Cocoteo FM está diseñada para que la experiencia de juego sea mucho más dura y con ese swing caribeño que nos caracteriza. ¡Ya quiero probarla!

¿Y ustedes, qué opinan de esta lista? ¿Ya están listos para subirle el volumen a Cocoteo FM y perrear virtualmente por el mapa?