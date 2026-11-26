Famosos

El Faro a Colón en Santo Domingo Este se convierte en el epicentro del ritmo este jueves 26 de noviembre. Con el festival "Merengueros", más de 20 exponentes de distintas generaciones se juntan en un concierto de acceso gratuito que arranca a las 5:00 de la tarde. La producción está en manos de Alberto Cruz Management.

La cartelera está pesadísima. Encabezan el show Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Toño Rosario, Pochy Familia, Omega, Kinito Méndez y Ala Jazá. Pero la lista sigue y también se subirán al escenario El Conjunto Quisqueya, Jossie Esteban, Dioni Fernández, Checho Rosario, Zulinka y Miguel, El Jeffrey, Aníbal Bravo, Rafely Rosario, Ebenezer Guerra, Rusbelt, Tito Swing, Didí Hernández, El Cata y Raquel Arias.

La celebración no se queda solo en el Faro. El Ministerio de Cultura, junto a la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes, montó una jornada conmemorativa que cierra con una gala artística en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito a las 8:30 de la noche. Bajo el lema "El merengue nos une", en esta velada se presentan la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, el Ballet Folklórico Nacional y el grupo Las Chicas.

Para los que prefieren el lado más académico, la Sociedad Dominicana de Estudios de la Música (Sodem) también se sumó con actividades culturales desde las 10:00 a. m., que terminan a las 9:00 p.m. con una fiesta en El Sartén, en la Ciudad Colonial.

Esta fiesta tiene respaldo oficial. El Día Nacional del Merengue se instituyó por decreto presidencial en 2005 y, para darle más nivel, la Unesco declaró la música y el baile del merengue dominicano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 30 de noviembre de 2016.

¿Quién se apunta a darlo todo bailando hoy?