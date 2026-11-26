Espectáculos

Baní prendió la fiesta navideña antes de tiempo, ¡y de qué manera! La Megaparranda Navideña 2026 arrancó con to' los hierros el lunes 23 de noviembre en el parque principal, con un line-up de lujo que dejó a la gente gozando. Eddy Herrera, Steffany Constanza, Chimbala y Eudis El Invencible fueron los encargados de darle el “pistolazo” a esta edición número 37, justo cuando Baní cerraba sus fiestas patronales de Nuestra Señora de Regla. ¡El mambo estuvo ahí!

La noche se puso buena desde que Eudis El Invencible subió con su bachata para calentar la pista. Después llegó Steffany Constanza, que no se quedó atrás y soltó temas de merengue, balada y bachata, demostrando que puede con to'. Y como no podía faltar el ritmo que nos pone a perrear, Chimbala le metió el toque urbano, animando a todo el mundo. Para cerrar con broche de oro, Eddy Herrera, el cantante de merengue dominicano, subió al escenario y puso a todos a animarse con su repertorio. ¡Esa combinación de géneros fue pa'l que no sabe de indecisión!

Esta Megaparranda Navideña 2026 viene cargada con el lema “El tour de la alegría y de la felicidad navideña”, que, hay que admitirlo, ¡suena como una receta para no aburrirse! El escenario no se quedó atrás: un montaje de pantallas LED, iluminación y sonido. Esto no fue solo para los fanáticos acérrimos, sino para familias enteras que se dieron cita para disfrutar de la buena música dominicana.

Hasta el alcalde de Baní, Santos Ramírez, y el diputado Luis Báez, mejor conocido como “El Muchachito”, se dejaron ver por ahí, dando el ejemplo de que cuando hay mambo, ¡todo el mundo se apunta! Y es que la organización de este evento sabe lo que hace, destacando que tienen el respaldo del presidente dominicano, Luis Abinader. La organización señaló que la iniciativa promueve el entretenimiento y dinamiza la actividad comercial en las comunidades que visita. ¡Un win-win para todos!

Pero que nadie se quite, porque esto apenas empieza. La Megaparranda Navideña 2026 sigue su curso durante todo diciembre, llevando su "tour de la alegría" a otras localidades del país. Así que prepárense, que el espíritu navideño llegó con música, baile y mucho swing. ¿Quién no quiere un poquito de esa felicidad navideña extra que nos trae la Megaparranda?