Espectáculos

Raulín Rodríguez, uno de los bachateros más emblemáticos del país, vuelve a Samaná para cerrar las Fiestas Patronales de Santa Bárbara. El espectáculo se llevará a cabo el miércoles 2 de diciembre en el Santa Bahía Kitchen & Bar, marcando el regreso del artista a esta zona después de 15 años de ausencia.

La expectativa en la provincia y la región Nordeste está por las nubes, porque hace tiempo que no se veía al Cacique por allá. Para que la noche sea inolvidable, el show contará con un montaje de primer nivel, luces, efectos especiales y banda completa. Obvio que el plan es corear temas como “Noche de Pasión”, “Medicina de Amor” y “Esta Noche”.

Una producción con sello local

Este evento es una producción de Pepe Meseta, quien se encarga de garantizar que todo esté organizado y seguro para la gente de Samaná. Los organizadores aseguraron que el regreso de Raulín a su pueblo será «en grande» y que la noche en Santa Bahía quedará para la historia.

Si quieres ir a darle el abrazo al Cacique y cantar todas sus bachatas, las boletas ya están a la venta. Puedes conseguirlas en Pescadería Parone y King Bar, o coordinar la compra llamando al teléfono 809 710-8517.

¿Será que alguien todavía se sabe toda la letra de Medicina de Amor o nos vamos a olvidar la mitad en el concierto?